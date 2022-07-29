Завершается разработка образовательной платформы по защите законных прав граждан

В свете январских событий в стране особенно актуален вопрос обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий.

Запуск образовательной онлайн-платформы, не имеющей аналогов на сегодняшний день в Казахстане, планируется в сентябре т. г. и обусловлен необходимостью оказания повсеместной юридической защиты людям, подвергшимся пыткам. Одна из главных целей нового цифрового проекта — борьба с пытками или другими незаконными обращениями со стороны правоохранительных органов в отношении граждан Казахстана через организацию образовательной программы.

Программа состоит из двух элементов: первая часть ориентирована на сотрудников полиции, вторая — для лиц, подвергшихся пыткам. Обучение будет проходить на цифровой платформе, в едином ресурсе будет размещена информация о механизмах национальных и международных инструментов защиты прав граждан, ответственность за данное преступление. Также пользователи смогут получить бесплатный доступ к юридической помощи ведущих адвокатов страны. В цифровую платформу входят сайт, мобильное приложение, чат-боты, а также услуги «Онлайн юридической клиники», где граждане смогут получить бесплатную консультацию юристов, и инструменты экстренной психологической помощи.

«В открытом доступе будет предоставлен цикл видеоуроков, а также инструкции по защите прав, образцы юридических документов (исковые заявления, жалобы). В рамках проекта будет проведена широкая информационная кампания в обществе. Таким образом нами планируется привлечь внимание ответственных госорганов, и международных организаций к фактам пыток в Казахстане. Кроме того, среди граждан повысится правовая информированность о законных методах защиты своих нарушенных прав», — рассказал Мирхат Серикбаев, координатор проекта.

Подчеркивается, что вся представленная на онлайн-платформе информация будет носить рекомендательный характер для слушателей и не имеет коммерческой основы. Поддержка проекта осуществляется Фондом Евразия в рамках программы «Социальные инновации в Центральной Азии», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).