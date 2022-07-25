Министерство торговли оцифрует процесс доступа товаропроизводителей к торговым площадям

Будет создана специальная информационная система.

Министерством торговли и интеграции совместно с генеральной прокуратурой, заинтересованными государственными и местными исполнительными органами разработаны законодательные поправки для модернизации рынков. Нормы включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы Государства», который находится на рассмотрении парламента РК.

Разработанные нормы предусматривают:

1) наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли;

2) установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам;

3) создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

Законодательные поправки стали результатом проведенной генеральной прокуратурой весной этого года проверки 122 рынков. В ходе проверок были выявлены многочисленные системные проблемы работы торговых объектов, включая отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков; высокие арендные ставки за торговое место (до 15 тыс. тенге в день); навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг (сертификационные испытания, упаковка, транспортировка и др). Отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляция с ценами.