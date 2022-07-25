Ее мощность — 50 МВт в год.

Крупная ветроэлектростанция введена в эксплуатацию в Алматинской области при содействии АО «НК «Kazakh Invest». Проект реализован казахстанской компанией ТОО «Жеруйык-Энерго», специалисты которой имеют более 10 лет успешного опыта внедрения и запуска аналогичных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Новая ветряная электростанция мощностью 50 МВт в год запущена в Шелекском коридоре (Алматинская область). Реализация проекта поможет уменьшить размер дефицита электроэнергии в Алматинской области, путем введения в эксплуатацию значительных дополнительных энергопроизводящих мощностей.

В рамках проекта установлено 25 башен с использованием передовой технологии и оборудования производства датской компании «Vestas». Компания является одним из мировых лидеров на рынке ВЭС с более чем 75-летним опытом.

Общая стоимость ветроэлектростанции на сегодняшний день составила 12,67 млрд тенге. Реализация проекта началась в 2019 году, однако в связи с пандемией строительство было приостановлено. Работы продолжились в 2021 году — компания активными темпами возобновила возведение конструкций и прочих работ по утвержденному производственному графику. Проект включен в перечень энерго-производящих организаций Министерства энергетики.

Стоит отметить, что при содействии Kazakh Invest компания «Жеруйык-Энерго» заключила инвестиционный контракт на получение преференций.