КТЖ: доля продажи электронных билетов в первом полугодии выросла до 70%

Свыше 11 миллионов билетов на поезда реализовало АО «Пассажирские перевозки» за 6 месяцев текущего года. Доля онлайн-продажи выросла до 70%.

С переходом на национальную систему продажи электронных билетов расширены каналы реализации через 15 интернет-сайтов, порядка 30 тысяч автоматов самообслуживания, почтовые отделения и т. д.

В целях исключения злоупотреблений, в частности — перепродаж проездных документов, с 2019 года внедрена услуга электронного «Листа ожидания» и SMS-рассылка по подтверждению факта бронирования места. При возврате билет попадет в систему и автоматически направляется сначала в «Лист ожидания», т. е. сразу выкупить сданный билет невозможно. Очередь на «Лист ожидания» тоже автоматически генерируется без человеческого фактора. Современная электронная система продажи ж/д билетов не позволяет авторизованным пользователям переоформлять билеты на другого пассажира. В первом полугодии текущего года услугой «Листа ожидания» воспользовалось 196 494 человек (в прошлом году за аналогичный период — 77 728).

Кроме того, при отсутствии билета на нужную дату отправления, пассажиры могут воспользоваться услугой «сквозной» продажи билетов, которая доступна на билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». Эта услуга позволяет подобрать клиенту оптимальный маршрут внутри Казахстана, состоящий из нескольких этапов передвижения.

КТЖ призывает пассажиров при приобретении билетов не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц, а при фактах незаконной перепродажи билетов проявлять активную гражданскую позицию и обращаться в правоохранительные органы.