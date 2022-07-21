В eGov Mobile можно будет войти только через биометрию

Обновление направлено на сохранение безопасности.

В мобильном приложении eGov Mobile можно будет авторизоваться только одним способом — с помощью биометрии. Обновления позволяют гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев.

Теперь в eGov Mobile стало проще авторизоваться. Для этого нужно пройти видео-идентификацию Digital ID и получить ЭЦП ключи. Отмечается, что ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого SMS-кода либо ЭЦП ключей. Теперь вход будет осуществляться только через биометрию.

Что дает авторизация с помощью биометрии?

— Больше функциональных возможностей, в том числе последующий вход в приложение через Face ID, по отпечатку пальца либо короткому коду (в зависимости от смартфона и настроек на нем);

— возможность получать Рush уведомления;

— отправка обращений через платформу e-otinish и т. д.;

— в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если не успели завершить процесс;

— более надежную защиту персональных данных.

«Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового SMS-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации имеет много плюсов», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

После успешной авторизации и создания ЭЦП ключей последующий вход в приложение будет осуществляться с помощью Face ID, Touch ID (отпечаток пальца) и/или короткого кода.

Сегодня в мобильном приложении eGov доступно порядка 400 госуслуг и услуги e-license для физических лиц. Ежемесячно приложением eGov Mobile активно пользуются порядка 2,4 млн казахстанцев.

Популярный среди пользователей сервис «Цифровые документы» содержит 18 документов. Сегодня цифровыми документами можно воспользоваться:

— в аэропортах страны при внутренних перелетах;

— при посадке в вагоны на железнодорожных вокзалах и покупке билетов АО «КТЖ»;

— в отделениях АО «Отбасы Банк» и АО «ЕНПФ»;

— в салонах оператора сотовой связи Beeline;

— при получении услуг в банках второго уровня (Kaspi.kz, Halyk Bank);

— в офисах АО «Freedom finance» и АО «Казахтелеком»;

— при получении и отправке почтовых посылок и кассовых операциях в АО «Казпочта»;

— при получении госуслуг в ЦОНах (за исключением миграционной службы);

— в пунктах обмена валют и у нотариусов.