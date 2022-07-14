На Startup KPIs Day 10 стартапов рассказали о своих проектах

Венчурный день показал потенциал проектов из Центральной Азии.

Startup KPIs Day проводился платформой Startup Central Eurasia 7 июля в онлайн-формате. Среди спикеров и гостей были представители венчурного фонда MyVentures и Astana Hub, а также эксперты из технопарков, государственных организаций и венчурных фондов Узбекистана (IT Park, UzVC, AloqaVentures), Кыргызстана (High-Tech Park), Таджикистана (State Business Incubator), Азербайджана (Innovation Agency, Sabah.lab, PASHA Holding), Чехии (DEPO Ventures) и Швейцарии (Fongit).

Одна из проблем стартапов Центральной Евразии — невозможность объективно оценить свой уровень развития и выстроить правильную стратегию. При этом инвесторы могут ошибочно вложить деньги в потенциально провальные проекты. Инструмент подсчета рейтинга Startup KPIs создан платформой Startup Central Eurasia, чтобы помочь стартапам проанализировать ключевые индикаторы успеха продукта.

На Startup KPIs Day стартапы отбирались по результатам подсчета их основных метрик: проработки идеи, наличия MVP, первых продаж и возможности масштабирования. Среди других важных показателей — уровень инновационности продукта и его наукоемкость, состав команды и скорость продаж. Всего на Startup KPIs Day подали заявки более 70 проектов. По результатам предварительного отбора и анализа ключевых метрик десять стартапов запитчили свои идеи. Среди них были следующие проекты:

1. VOovOo — грузинский стартап, представляющий собой наиболее надежный и безопасный каршеринг без посредников. Превентивная технология Advanced Fleet Control позволяет владельцу отслеживать скорость автомобиля, взятого у него в аренду. Стартап уже закрыл первый раунд инвестиций, завершает работу над мобильным приложением и готовится к выходу на европейский рынок в 2023 году.

2. Ecoplast — стартап из Таджикистана по переработке пластиковых бутылок и производству из этого же сырья тротуарной плитки. По задумке фаундеров их технология, которая уже имеет патент, поможет уменьшить углеродный след в несколько раз. У Ecoplast есть свое мобильное приложение, где можно узнать о раздельном сборе отходов в Таджикистане. Стартап уже привлек гранты на сумму около $1500, имеет партнерства в Казахстане и Узбекистане и хочет привлечь инвестиции для приобретения оборудования.

3. FIN — проект из Кыргызстана, представляющий собой финансовый онлайн-помощник, который в будущем планирует эволюционировать в концепцию open banking. Проект стремится честно рассказывать о банковских продуктах и развивать финансовую культуру Кыргызстана. Сейчас компания работает над API-first решением, которое позволяет конечным пользователям приобретать разного рода продукты и услуги с беспроцентной рассрочкой. Стартап уже активно работает на рынке Кыргызстана и Узбекистана. В их планах — установить больше партнерств с финансовыми организациями и выпускать совместные продукты.

4. Factor Price — казахстанская B2C-розничная торговая платформа в помощь малому и среднему бизнесу, использующая smart-контракты. Стартаперы утверждают, что провели серьезный анализ привычек покупателей в Казахстане и могут предложить решение многих проблем — прежде всего, возможность покупать товары напрямую у производителя без посредников. Factor Price является резидентом Astana Hub и уже привлекла более $30 000 инвестиций. Проект уже реализован в Казахстане и планирует выходить на рынки стран ЕАЭС, СНГ и Индии.

5. Agni — стартап из Узбекистана, предлагающий устройство для определения газовых выхлопов. Первый шаг реализации продукта — в сотрудничестве с государственными организациями, затем фаундеры хотят продавать устройства жилым домам, после чего — владельцам автомобилей на газовом двигателе.

Представленные выше стартапы имели рейтинг более 70% по результатам подсчета Startup KPIs Rating. Другие представленные на венчурном дне проекты также показали высокие результаты и имели свои сильные стороны. Например, agrotech-стартап Me Farm стремился решить все еще актуальную проблему фермеров по уходу за скотом, в то время как фаундеры Haru заглянули в будущее и предложили образовательную площадку для IT-специалистов на базе Web 3.0. Проблемы в своих странах стремились решить также стартап из Азербайджана Best.az, который предлагает приложение для записи к специалистам в частые клиники, казахстанский стартап Around, создавший маркетплейс для предпринимателей, работающих из дома, а также ретейл-проект из Узбекистана Evaset.

Платформа Startup Central Eurasia продолжит работу со стартапами. Зарегистрировавшись на сайте, они смогут воспользоваться инструментами по оценке своего продукта, получить менторскую помощь и доступ к ежегодным оффлайн-ивентам.

Startup Central Eurasia — это альянс ключевых игроков инновационной экосистемы Центральной Евразии. Она объединяет государственные организации, акселераторы, инвесторов и самих стартаперов, а также предоставляет информацию о выходе на рынки стран региона. Инициатива поддерживается компанией Future Laboratory и Международным союзом электросвязи, специализированным учреждением ООН в области ИКТ.