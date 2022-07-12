Токаев подписал закон о новых налогах на майнинг

Ставка налога на майнинг криптовалют повышается в 10 раз

Депутаты сената в двух чтениях приняли поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых, а также ставки платы за цифровой майнинг, передает Sputnik.

Ставка налога на майнинг криптовалют повышается в 10 раз — с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также снижения потребления произведенной в стране электроэнергии были предложены дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы.

Для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.