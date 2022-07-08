В налоговой новые правила идентификации физлиц

С помощью номера телефона, имеющегося в базе мобильных граждан, оператор запросит у налогоплательщика четырехзначный проверочный код.

C 5 июля 2022 года при обращении в контакт-центр с вопросом предоставления информации, составляющей налоговую тайну, идентификация физического лица будет производиться через информационную систему Е-Salyq Business, передает Zakon.kz.

«C помощью номера телефона, имеющегося в базе мобильных граждан, оператор запросит у налогоплательщика четырехзначный проверочный код. В случае соответствия оказывает услугу по представлению информации, составляющей налоговую тайну (сведения по объектам движимого и недвижимого имущества, банковские реквизиты, адрес местонахождения, в том числе индивидуального предпринимателя, юридического лица)», — сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Алматы.

Как отметили в ведомстве, предоставление информации по сведениям юридических лиц производится в случае обращения руководителя, ответственного работника с бюджетом, уполномоченного лица, учредителя только при наличии данных в ИС ИНИС по таким лицам.