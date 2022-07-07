Бизнес оценил работу Центра электронного декларирования КГД

Лишь 8% опрошенных считают работу ЦЭД положительной.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» из-за многочисленных жалоб предпринимателей, поступающих в НПП на электронное таможенное декларирование товаров, провела анонимный опрос, по итогам которого большинство (78%) оценили работу ЦЭД как неудовлетворительную. Затруднились ответить 14% респондентов, положительно оценили работу центра электронного декларирования 8% опрошенных.

«Участие в опросе на условиях анонимности принял 131 респондент. Одну половину составили таможенные брокеры (представители), другую — компании, которые сами декларируют свои товары. Респонденты не подтвердили заявления Комитета государственных доходов о том, что основная часть товаров (63-67%) выпускается в информационной системе „АСТАНА-1“ по „зеленому коридору“ в течение одной минуты. Результаты опроса показали, что выпуск товаров, в большинстве случаев, проходит по „желтому коридору“ — 55,4%, по „красному“ — 23,8%, по „зеленому“ — всего лишь 15,4% и по синему — 5,4%», — отметили в Атамекене.

«Желтый» и «красный» коридоры — это длительность рассмотрения документов органами госдоходов, которая сильно влияет на скорость таможенного оформления. Вместе с досмотром, заявляют в «Атамекене», они, фактически, уничтожают сам принцип электронного декларирования. Это подтверждается и показателями опроса по удовлетворенности временем таможенного оформления: 57% — никогда не удовлетворены скоростью таможенного оформления, 36% — иногда и 7% — удовлетворены всегда.

«Один из ключевых выводов: результаты опроса не подтверждают информацию Комитета госдоходов о том, что при контроле заявленной таможенной стоимости в большинстве случаев принимается „метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами“ (так называемый первый метод). Он является наиболее благоприятным для стимулирования внешней торговли. Реальная картина показывает, что большинство (54,6%), оформляются „по резервному“ (шестому методу), скорректированному ЦЭД, который считается самым нежелательным для бизнеса и населения, так как резко увеличивает стоимость товаров. По первому методу, действительно по заявленной таможенной стоимости („по стоимости сделки с ввозимыми товарами“) — в 15,4% случаях», — пояснили в палате предпринимателей.

По данным опроса, бизнес чувствительно реагирует на факты, когда ЦЭД долго выставляет «формы расчета размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин». Процедура напоминает внесение денежного депозита, который, с одной стороны, позволяет бизнесу извлечь свой товар из-под контроля как можно раньше, чтобы пользоваться им, но, с другой стороны, преждевременно выводит из оборота денежные средства. Респонденты отметили, что в 59,2% случаях форма отчета выставляется в течение трех и более дней. В 21,5% случаях — в течение двух дней, и только в 19,2% случаях — в течение одного дня.

При этом в большинстве случаев (52,3%) форма отчета выставляется до рассмотрения документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость. В НПП считают, что такие результаты говорят о начислении максимальных платежей без тщательного ознакомления с документацией и намерении Центра электронного декларирования досрочно выполнить плановые показатели любой ценой.

Особое значение в вопросе скорости таможенного оформления имеет обеспечение оперативной «обратной» связи между госорганом и бизнесом. Однако, цифры опроса также показывают отрицательную динамику. Так, по результатам корректировки заявленной таможенной стоимости 52,3% участников ВЭД, у которых возникли вопросы к центру, в первую очередь, обращаются в специально созданный для этих целей телеграмм-чат «Таможенная стоимость». Лишь 33,8% соглашаются с корректировкой ЦЭДа, а 13,8% подают жалобу в уполномоченный госорган — Минфин.

При этом уровень обеспечения оперативности обратной связи со стороны госдоходов через телеграмм-чат «Таможенная стоимость» крайне низкая — 61,5% респондентов ответили, что ее нет, 28,5% — затруднились ответить и только 10% подтвердили, что быстро получили ответ. Еще один показатель «нерасторопности» органов госдоходов — это направление запросов бизнесу о предоставлении документов для подтверждения заявленной таможенной стоимости и сроки их рассмотрения. Они длительные и неоправданные.

77,7% респондентов отметили, что запрос о предоставлении документов направляется центром в течение более одного дня. Рассмотрение этих документов ЦЭДом в 74,6% случаях занимает более двух дней. Итого, в большинстве случаев, на процедуру тратится более трех дней. Лишь 6,9% респондентов ответили, что запросы направляются в течение четырех часов. 12,3% опрошенных подтвердили, что документы рассматриваются в течение одного рабочего дня.

Также, результаты опроса свидетельствуют о длительных сроках уведомления плательщика центром о перечислении денег, внесенных в качестве обеспечения-депозита (45,4% — в течение одного месяца) и сроках возврата денег плательщику, внесенных в качестве обеспечения-депозита (40,8% — в течение 30 дней, 33,1% — более 60 дней и 26,2% — в течение 60 дней).

Не устраивают участников внешнеэкономической деятельности и «условные цены», используемые органами госдоходов при контроле и корректировке таможенной стоимости (93,1%), так как они не соответствуют ценовой информации, размещенной на официальном сайте Комитета госдоходов (90,0%). Уровень комфортности использования бизнесом ИС «АСТАНА-1» оценен так: низкий — 51,5%; средний — 35,4%; высокий — лишь 13,1%.

Уровень прозрачности таможенных процедур также характеризуется отрицательными показателями: низкий — 74,6%, средний — 16,9%, высокий — 8,5%. Достаточно низким оценили уровень квалификации сотрудников ЦЭД: 65,4% участников ВЭД считают его низким, 26,9% — средним и 7,7% — высоким. 78,5% участвующих в опросе указали, что нигде не размещен список должностных лиц органов госдоходов и ЦЭД с указанием контактных данных для обеспечения обратной связи по вопросам таможенного оформления, а если и размещен, то не актуален: по указанным контактам никогда не отвечают — 89,2%.

В Нацпалате отмечают, что приведенные цифры показывают тревожную статистику, и Комитету государственных доходов необходимо обратить на них пристальное внимание, проанализировать причины и принять оперативные меры по исправлению ситуации. В «Атамекен» заявляют, что Казахстану необходимы системные меры по кардинальному улучшению таможенного администрирования.