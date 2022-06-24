Усиление ответственности операторов связи закрепили в парламенте

В законопроекте предусмотрены нормы, направленные на повышение качества услуг.

Депутаты сената в четверг, 23 июня, на пленарном заседании приняли в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Законопроект разработан в целях реализации поручений Президента, формирования эффективной защиты прав потребителей в сфере услуг связи. Поправками закрепляется наступление административной ответственности в отношении операторов связи за нарушение Правил оказания услуг телефонной, сотовой связи и интернета, передает Учет.kz.

Предусмотрены нормы, направленные на повышение качества услуг, оказываемых операторами связи, увеличение размера штрафа за несоответствие установленным требованиям качества интернета.

Предусмотрено установление административной ответственности первого руководителя бюджетных программ за неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа.

Также внесены поправки по предоставлению уполномоченному органу в области образования решения вопроса о лишении (отзыва) лицензии на занятие образовательной деятельностью организациями высшего и (или) послевузовского образования.

Внесены также нормы по ужесточению требований к обороту оружия, установлению ответственности за повторное управление транспортными средствами без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения их эксплуатации. Предусмотрены поправки в части ужесточения ответственности за невыполнение законного требования сотрудников правоохранительных структур.