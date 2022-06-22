В МЦРИАП прошло очередное заседание Общественного совета

В прошлом году МЦРИАП удалось достигнуть 18-ти целевых индикаторов, по большинству из которых фактическое исполнение превысило изначально установленные планы.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялось заседание Общественного совета, в рамках которого представители ведомства рассказали о проделанной работе. Перед докладом членов Общественного совета поприветствовал министр цифрового ведомства Багдат Мусин, отметивший особую роль совета в деятельности государственных органов.

«Общественные советы создаются неспроста, ведь именно они являются транслятором общественного мнения и поднимают актуальные вопросы. Такой тандем, когда гражданское общество и государство работают вместе, позволяют добиваться наибольшего эффекта в наших проектах. Благодарю вас за неустанный труд и те инициативы, которые вы выдвигаете», — обратился Багдат Мусин к общественникам.

Руководитель аппарата МЦРИАП РК Арман Кенжегалиев отметил, что реализация бюджетных программ министерства осуществлялась по нескольким стратегическим направлениям, в том числе — развитию IT-отрасли, совершенствованию процессов оказания госуслуг, повышению уровня информационной безопасности, развитию аэрокосмической отрасли и др.

«В рамках данных стратегических направлений было реализовано 10 бюджетных программ, на сумму 118 млрд тенге. В прошлом году МЦРИАП РК удалось достигнуть 18-ти целевых индикаторов, по большинству из них фактическое исполнение превысило изначально установленные планы», — рассказал Арман Кенжегалиев.

Продолжая заседание, директор Департамента стратегического планирования министерства Мейрбек Мукатов добавил, что МЦРИАП РК работает и над развитием человекоцентричных сервисов. Так, по словам Мукатова, благодаря работе министерства и подведомственных организаций, сегодня казахстанцам в цифровом формате доступны 18 видов документов, внедрено облачное ЭЦП.

«Нами реализован проект „Видео ЦОН“, этими услугами, не выходя из дома, воспользовались 17 650 пользователей. Фактически гражданам в ближайшем будущем не надо будет ходить в ЦОН — появляется возможность дистанционно не только проконсультироваться, но и получить услуги», — подчеркнул Мейрбек Мукатов.

Кроме того, в проактивном формате доступны 23 основные социально-значимые услуги. Ими на сегодняшний день воспользовалось 81 тыс. человек.

Что касается обеспечения населения доступным интернетом, то в МЦРИАП отметили, что в 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет улучшено качество интернета в 140. При этом в случае поступления официальных жалоб на качество связи проводятся внеплановые проверки, и при выявлении нарушений операторам выписываются штрафы и вносится предписание об устранении нарушений. В 2021 году проведено 562 проверки, общая сумма штрафов составила более 132 млн тенге.

Вместе с тем, директор Департамента стратегического планирования сообщил, что в гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент успешно осуществлено тестирование технологии 5G.

Важным направлением деятельности министерства стал пересмотр системы развития человеческого капитала с уклоном на развитие IT-образования.

«Проводится работа по передаче IT-факультетов под шефство IT-компаний, внедрение пилота „Виртуальный учитель“, обучено более 300 специалистов. Выделено 100 ваучеров на обучение IT-специальностям, стоимость одного ваучера 600 000 тг. К 2025 году планируется выдать 20 000 ваучеров», — добавил Мукатов.

В направлении геодезии и картографии также проделана существенная работа. Так, на текущий момент оцифровано 100% территории Казахстана, а это 272 млн га земельных ресурсов, в том числе 22 млн га пахотных земель, 127,7 млн га пастбищных угодий (68%), 18,6 млн га лесных угодий. При этом выявлено 1,1 млн га неиспользуемых пахотных угодий, 19,6 млн га площадь посевов, 2 641 полигонов вырубок, 70 стихийных свалок на водных объектах, 21 несанкционированной добычи ОПИ, 6,5 млн га выгоревших участков., 391 тыс. самозахвата земель, 7,3 тыс. незаконных свалок.