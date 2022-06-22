Совет ЕЭК поддержал Казахстан и временно отменил кнопку-SOS

С казахстанцев сняли обязательство ее установки на ввозимые авто.

Совет Евразийской экономической комиссии согласился с предложением Казахстана приостановить до 1 февраля 2023 года требования п. 13 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», касающихся обязательств оснащения устройствами/системами вызова экстренных оперативных служб («кнопка SOS») транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования.

С просьбой об урегулировании данного вопроса к правительству РК звучали неоднократные обращения. Напомним, что ранее, в декабре 2021 года, Советом ЕЭК было принято решение об отсрочке обязательства по оснащению данными системами автотранспортных средств, изготовленных на территории ЕАЭС, до июля 2022 года. Кроме того, 15 апреля 2022 г. решением Совета период отсрочки был продлен до февраля 2023 года, и данная льгота стала также распространяться на автотранспортные средства, ввезенные в страны ЕАЭС официальными представителями иностранных изготовителей.

Принятые решения обусловлены проблемой дефицита микросхем.

При этом в Российской Федерации неоднократно в одностороннем порядке граждане Дальневосточного федерального округа освобождались от установки «кнопки» постановлениями правительства РФ. Однако до настоящего момента обязательство по оснащению «кнопкой SOS» автомобилей, ввезенных физическими лицами, сохранялась в остальных странах, включая Республику Казахстан.

«От наличия такого требования де факто страдают граждане, которые несут значительные расходы на прохождение оценки процедур соответствия, установку этой „кнопки“. Учитывая проблемы с ее изготовлением в принципе, должны еще и найти поставщика. Мы обратились в ЕЭК с предложением временно освободить от обязательства по „кнопке“ машины, которые ввозятся частными лицами для личного пользования», — пояснил член Совета ЕЭК от Казахстана заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Также было принято решение о том, что право владения, пользования, распоряжения данными автомобилями осуществляется исключительно по законодательству стран в отношении таких транспортных средств.