Минкультуры запускает Telegram-канал Mast News

Он станет поставщиком эксклюзивной информации о работе не только самого министерства, но и его подведомственных организаций.

В пресс-службе Министерства культуры и спорта РК рассказали, что решили переименовать официальный Telegram-канал, работавший ранее, в Mast News.

«В первую очередь, это связано с тем, что работа нашего ведомства не ограничивается только сферами культуры и спорта. Мы занимаемся развитием туризма, архивным делом, выпуском книг, госсимволами, ономастикой. И хотим, чтобы информация о нашей деятельности была раскрыта не только в контенте, но и в названии. М — madeniet, A — arhiv, S — sport, Т — turizm. Именно такие профильные комитеты есть в МКС», — отметили в ведомстве.

Telegram-канал станет поставщиком эксклюзивной информации о работе не только самого министерства, но и его подведомственных организаций. Официальные заявления и документы, театральные афиши, информация о различных проектах и конкурсах, пресс-анонсы, аудио- и видеоматериалы будут доступны здесь.