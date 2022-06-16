TikTok займется бизнесом в Казахстане

TikTok представил в Казахстане платформу TikTok For Business, которая помогает эффективно решать задачи бизнеса, раскрывая творческий потенциал брендов

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok представила казахстанской аудитории площадку TikTok For Business, которая помогает эффективно решать задачи бизнеса, раскрывая творческий потенциал брендов и переосмысляя подход к маркетингу. Сегодня аудитория TikTok составляет более миллиарда человек, и в Казахстане платформа тоже очень популярна. Правда, представители компании не раскрывают информации ни о количестве, ни о демографии аудитории в Казахстане.

Тем не менее, отечественный рынок компании интересен, и в 2022 году TikTok будет развивать в Казахстане такие направления, как:

— Поддержка местного сообщества авторов контента: TikTok запустил программу развития талантов для объединения и обучения креаторов платформы в Казахстане. Авторы контента, создающие интересные и качественные видео, могут получить интерес к сотрудничеству со стороны брендов.

— Создание общественно значимых, познавательных и культурных инициатив, которые стимулируют разнообразие контента на платформе. Так, в мае платформа запустила проект #УчисьвТикТокКазахстан при поддержке Министерства образования и науки РК, который уже завоевал популярность среди аудитории и собрал более 35 миллионов просмотров познавательных видеороликов.

— Активное развитие TikTok for Business. Видя большой интерес к платформе со стороны бизнеса в Казахстане, TikTok начинает активно работать с местными компаниями, помогая им освоить креативные и эффективные рекламные форматы и инструменты. В частности, с учетом активного развития IT-индустрии и электронной коммерции в Казахстане, TikTok For Business планирует укреплять сотрудничество с бизнесом из этих индустрий.

«Уникальная особенность платформы TikTok for Business в том, что она дает возможность бизнесу не просто доносить рекламные сообщения до аудитории: общаясь с пользователями на одном языке, бренды могут завоевать их доверие и любовь. Мы же помогаем бизнесу найти именно те решения, которые позволят максимально эффективно решить их задачи. Широкий набор инструментов TikTok for Business позволяет достичь любых целей: от вывода нового продукта на рынок до увеличения продаж. Мы хотим помочь казахстанским компаниям открывать для себя возможности TikTok и наращивать показатели своего бизнеса в партнерстве с нами», — отметила Анастасия Панина, генеральный директор Global Business Solutions, TikTok в Восточной Европе.

Один из способов, доступных бизнесу с любым бюджетом — создание и развитие собственного аккаунта. Бренды, которые создают актуальный контент, следят за трендами или создают собственные, задействуют популярные звуки и мемы и, конечно же, поднимают зрителям настроение, получают любовь аудитории и органический рост подписчиков.