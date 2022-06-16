Запрет на истребование документов госорганами при наличии их в информсистемах введут в РК

Также будет пересмотрен подход к сервисной модели электронного правительства

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности», направленный на совершенствование законодательства в сфере цифровизации, передает Учет.kz.

«Законопроектом предусмотрены материальные нормы к инициированным ранее изменениям в административный Кодекс в части усиления ответственности операторов сотовой связи за качество услуг.

Очень важна также инициатива депутатов, поддержанная всеми заинтересованными госорганами, касательно воздушной прокладки оптико-волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Мы все знаем, что электрическая сеть очень развита и заходит даже в отдаленные сельские населенные пункты. Воздушный путь дешевле и быстрее. С принятием этой нормы есть надежда, что наши отдаленные села получат доступ к интернету», — заявила депутат Екатерина Смышляева, выступая на заседании.

Предусмотрен также порядок визуализации информации о покрытии регионов Казахстана сотовой связью и интернетом. Такая карта будет доступна каждому жителю страны.

«Депутатами инициирован блок поправок по правовому сопровождению Указа Главы государства о дебюрократизации. Внесены соответствующие компетенции, описаны этапы и процедуры цифровой трансформации, реинжиниринга и управления данными. В том числе на уровне закона вводится запрет на истребование документов госорганами в случаях, если они имеются в информационных системах», — подчеркнула Смышляева.

Также пересмотрен подход к сервисной модели электронного правительства. Внесены нормы, поддерживающие участие отечественных IT-компаний в разработке программного обеспечения единой платформы электронного правительства.

«Депутатами предложен ряд норм, облегчающий доступ населения к получению государственных услуг. Например, вносится обязательство государственных органов и квазигоспредприятий адаптировать ресурсы для слабовидящих и слабослышащих граждан. Закрепляется на уровне Кодекса равнозначность цифрового и электронного документов оригиналам. После принятия закона у нас больше не смогут требовать „оригиналы документов“, документы с синими печатями в дополнение к цифровым аналогам. Вводится принцип экстерриториальности выдачи документов. Их можно будет получить в любом ЦОНе. Для соотечественников, вернувшихся на родину, дается возможность восстановить все акты гражданского состояния, а не только свидетельство о рождении, и получить доступ к электронным сервисам», — перечислила депутат.

При этом наряду с расширением цифровых сервисов для граждан депутатами также предложено усиление защиты личной информации. Усилены требования к безопасному управлению персональными данными. Также пересмотрены критерии безопасности для государственных объектов информатизации.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.