Казахстан консультируется с экспертами в области криптовалюты и не исключает вопрос ее легализации.

Планирует ли Казахстан легализовать криптовалюту, рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов. Сейчас Нацбанк ведет переговоры с экспертами в этой области, просчитывает все «за» и «против». При этом Казахстан не интересуют отдельные криптовалюты, вопрос стоит о внедрении инноваций, передает Sputnik.

«Подход очень простой — мы не собираемая игнорировать этот рынок, мы хотим максимально извлечь выгоду от того потенциала по инновациям, который эти технологии нам предоставляют. Речь не идет о какой-то отдельной части криптовалюты или майнинге, это комплекс децентрализованных финансов. Нас больше интересуют эти технологии, а не отдельные части», — сказал Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По мнению главы Нацбанка, Казахстан не запоздал с таким решением, все происходит своевременно по мере изучения относительно нового рынка валют. Окончательное решение в этом вопросе будет принято с учетом всех рисков.

«Мы не хотим, чтобы наши решения каким-то образом негативно отразились на макростабильности и на интересах потребителей финансовых услуг», — добавил Пирматов.