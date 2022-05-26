Чанпэн Чжао посетил технопарк IT-стартапов Astana Hub

Лидер криптовалютной индустрии ознакомился с работой вновь открывшегося Blockchain-центра и стартапов Blockchair, iDosGames, ROQED Science, InDriver и Paxaro Labs.

25 мая министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с Чанпэном Чжао, основателем и генеральным директором компании «Binance». Binance — ведущая международная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В 2020 году основатель Binance Чанпэн Чжао был признан рейтинговым агентством «Bloomberg-50» одним из самых влиятельных людей года, изменивших глобальный бизнес-ландшафт.

Багдат Мусин презентовал работу ведомства, рассказал о проектах и планах, платформе eGov и коллаборации государства с бизнесом в предоставлении государственных услуг.

В ходе визита г-н Чжао, известный как CZ, посетил Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. Генеральный директор технопарка Магжан Мадиев провел экскурсию и рассказал об отечественной экосистеме технологических проектов. Лидер криптовалютной индустрии ознакомился с работой вновь открывшегося Blockchain-центра на базе Astana Hub и стартапов Blockchair, iDosGames, ROQED Science, InDriver и Paxaro Labs. Кроме того, гости посетили школу программирования alem и узнали о специфике обучения без преподавателей.

«Казахстан — один из мировых лидеров индустрии криптомайнинга. Страна, которая одной из первых в мире ввела его легализацию. Мы считаем, что при полном сотрудничестве с местными властями Binance может внести большой вклад в развитие местного криптосообщества и блокчейн-экосистемы», — отметил Чанпэн Чжао.

Стороны обсудили развитие рынка цифровых активов в Казахстане, а также возможность реализации образовательных мероприятий и проектов в данной сфере. В рамках визита г-на Ч. Чжао был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Binance.