Число женщин CDO в советах директоров хотят довести до 30%

Сообщество «Techno Women» намеревается активно вовлечься в образовательные инициативы и развитие IT-компетенций среди представительниц прекрасного пола.

18-19 мая в Алматы прошел форум посвященный женскому лидерству и самореализации женщин в цифровом мире. «Techno Women Almaty: Almaty — digital heart» приурочили к созданию сообщества «Techno Women», которое было организовано совсем недавно в Нур-Султане, и теперь готово развернуть свою деятельность по всей стране.

Сообщество «Techno Women» активно ведет просветительскую работу по интеграции женщин в IT- и стартап-движение. В рамках инициатив сообщества запланированы разработка политик для технологичных компаний, работа со школами, обучение девушек STEM-дисциплинам. В сообщество «Techno women» вошли женщины, которые развивают технологичные стартапы, цифровые сервисы в МСБ, эксперты сфер EduTech, FinTech, GovTech, HealthTech, New Media и других направлениях, связанных с высокими технологиями.

«Изучайте лучший опыт, не стесняйтесь перенимать идеи, берите лучшие из них, „упаковывайте“, не останавливайтесь в своем развитии», — призвала Асель Молдабекова, советник министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

«Techno Women» зарегистрировано на площадке МФЦА как некоммерческая организация. Сейчас разрабатывается стратегия и видение того, как она будет продвигаться. Предполагается несколько вариантов участия, среди которых — учредительство (юр. ответственность за деятельность в организации, расходы на регистрацию), ассоциированное членство с условием взноса (участие в решении стратегических вопросов, реализации проектов, доступ к кадровому резерву), участие с условием взноса (доступ к тренингам, менторским сессиям, нетворкингу и форумах), партнерство на основе меморандумов или договоров (возможность реализации совместных проектов, продвижения своих идей) и членство в стратегическом комитете (состав определяют ассоциированные члены).

«Наша инициативная группа создала проект „Techno Women“. Мы понимаем, что эта идея нужна, она востребована. Это шанс создать действительно уникальную организацию, которая станет мощной платформой для объединения, помощи и продвижения прогрессивных девушек и женщин. Мы занимаемся популяризацией цифровых компетенций. Сегодня возможностей очень много. Мы также хотим помогать и стимулировать развитие стартап-движения», — высказалась Азиза Шужеева, президент «Techno Women».

По ее словам, «Techno Women» намеревается активно способствовать повышению IT-компетенций казахстанских студенток. В частности, уже налажены партнерские связи с Satbayev University, планируется развивать сотрудничество с другими вузами и возможно даже школами по всему Казахстану.

«Что мы можем дать школьницам, студенткам? Это образовательные, лидерские программы. Мы будем проводить олимпиады и конкурсы для развития талантов, продвигать акселерационные и менторские программы. В целом мы хотим создать большой кадровый резерв профессиональных женщин-руководителей бизнеса, которые с нуля подняли свое дело. Чтобы потом они пошли в советы директоров, стали цифровыми офицерами и на уровне принятия решений могли менять этот мир. Я продвигаю инициативу 30-процентной представленности женщин CDO в советах директоров», — пояснила Азиза Шужеева.

К слову, в рамках «Techno Women Almaty: Almaty — digital heart» было объявлено о том, что школа программирования QWANT выделит в этом году 20 ваучеров для прохождения курса по основам программирования Code Foundation. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе, цель проекта — поддержка и объединение женщин, работающих в технологичных отраслях, или желающих начать свой карьерный путь в ИТ.

«Современные технологии стирают не только границы, но и гендерные предрассудки и барьеры. Поэтому мы считаем важным продолжать поддерживать интерес женщин к ИТ-профессиям и их вовлеченность в технологические инициативы путем предоставления доступа к высококлассному обучению и международному коммьюнити QWANT», — рассказала Эльмира Обри, основательница школы.

Форум «Techno Women Almaty: Almaty — digital heart», прошедший в Satbayev University, стал первым шагом в создании сетевого сообщества поддержки женской инициативы, которое будет генерировать новые решения и проекты для жителей и гостей мегаполиса.

«Алматы и Satbayev University не случайно стали площадкой для этой инициативы: Алматы — крупнейший центр предпринимательства, IT-хаб и комьюнити из более двух тысяч компаний, специализирующихся в области передовых технологий, а Satbayev University — один из центров технологий и студенчества в этом городе», — отметила на открытии мероприятия Асем Нусупова, заместитель акима Алматы.

Спикеры форума рассказали о возможностях, которые сегодня предоставляет цифровая экономика и новые технологические отрасли для девушек и женщин, поделились опытом реализации IT-проектов, рассказали о программах по обучению программированию и новым цифровым навыкам. Спикеры также говорили о том, как с помощью новых технологий женщины могут расширить свои экономические возможности. Таким инструментом, к примеру, для них может стать такой школа электронной коммерции от BTS Education, программы менторства для повышения профессионального роста в отраслях высоких технологий, а также само сообщество «Techno Women».

«Человек — мотиватор самого себя. Вы не должны себе выстраивать границы. Мне кажется, очень важна комбинация профессионализма с качествами человека (эмоциональный интеллект, социальная ответственность). Это все создает вашу траекторию движения, карьеры и жизни. Сейчас в обществе как нельзя более подходящий момент, чтобы предлагать свои продукты, технологические решения. Если мы все будем создавать такие продукты, то мы наполним нашу экономику ресурсами, которые поднимут ее на другой уровень. Давайте делиться знаниями, делать это вместе», — высказалась Бикеш Курмангалиева, генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики».