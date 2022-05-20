BILLZ получил инвестиции при поддержке VentureRocket Eurasia

Участник МФЦА, узбекистанский ритейл-стартап, успешно завершил инвестиционный раунд, собрав 650 000 долларов США с помощью прямых инвестиций.

В раунде приняли участие Quest Ventures, сингапурская венчурная фирма, инвестирующая в инновационные проекты региона, и Sturgeon Capital, лондонский венчурный фонд, который инвестирует в стартапы на ранней стадии.

«BILLZ» — это программное решение, которое помогает управлять розничным онлайн- и оффлайн-бизнесом и развивать его. Продукт предлагает набор интуитивно понятных и простых в использовании инструментов, которые служат для анализа продаж, управления товарами, персоналом и финансами, привлечения большего числа клиентов и даже обучения команды ритейл-процессам.

«Малые и средние ритейлеры не имеют доступа к дорогим технологиям и сталкиваются с проблемами в цифровом мире. Наше решение может решить эту проблему и помочь ритейлерам развивать свой офлайн-бизнес с помощью современных технологий и продавать товары в интернете. Мы счастливы и благодарны Quest Ventures и Sturgeon Capital, которые поверили в наш продукт, в нашу команду и поддерживают нас в этом путешествии. Мы будем использовать инвестиции для масштабирования нашего продукта, расширения команды и улучшения присутствия на рынке СНГ с акцентом на Казахстан», — рассказывает Рустам Хамдамов, со-основатель и CEO стартапа BILLZ.

Для Quest Ventures это была первая прямая инвестиция в BILLZ.

«BILLZ — это отличный пример того, как цифровизация и автоматизация могут улучшить определенную сферу, в данном случае ритейл, в крупных масштабах. Решение позволит сотрудникам сосредоточиться на функциях, которые привносят добавленную стоимость в проект, повысит эффективность и расширит возможности трудоустройства», — прокомментировал управляющий партнер Quest Ventures James Tan. James Tan, в свою очередь, присоединится к совету директоров компании.

В апреле 2020 года Surgeon Capital уже инвестировала в стартап 150 000 долларов США. Венчурный фонд продолжил инвестировать в проект в этом году из-за высокого потенциала и полного соответствия ожиданиям целевой аудитории.

«Sturgeon Capital впервые проинвестировал в BILLZ в 2020 году, и с тех пор основатели и компания продолжают обеспечивать качество исполнения, которое побудило нас инвестировать в первую очередь. BILLZ решает ключевую проблему для небольших ритейлеров, которым не хватает технологий и финансовых услуг на рынке, и мы считаем, что BILLZ может стать ведущим SaaS-решением в регионе», — прокомментировал инвестиционный директор Sturgeon Capital, Робин Батлер.

BILLZ — второй технологический стартап, который начал фандрайзинговую кампанию на платформе VentureRocket Eurasia — первой в Центральной Азии платформе, основанной Tech Hub МФЦА и Titanium Technologies Group для управления и совместного инвестирования в стартапы в 2021 году.

«Это значительный шаг для венчурного рынка Центральной Азии — появление нового инструмента инвестирования в стартапы. VRE не только служит платформой для привлечения капитала, но также создает удобную среду для выстраивания долгосрочного взаимодействия между инвесторами, стартапами и другими участниками экосистемы. Мы твердо верим, что VRE даст новый импульс развитию венчурного капитала в регионе, и приглашаем фонды, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов присоединиться к нашей платформе», — поделился Арслан Кудияр, генеральный директор VentureRocket Eurasia.

«В первую очередь мы рассчитываем, что платформа позволит нам выйти на международный рынок с большой безопасностью для инвесторов, поскольку на территории МФЦА действует английское право. Мы сможем использовать другой набор инструментов для привлечения инвестиций, а также получить дополнительную экспертизу от команды МФЦА в части структурирования сделок и входа в крупные инвестиционные фонды. Это также даст возможность мотивировать сотрудников через опционы», — добавил Рустам Хамдамов, генеральный директор и соучредитель BILLZ.

BILLZ направит собранные средства на дальнейшее развитие продукта — валидацию бизнес-модели, разработку новых функций и географическое расширение. Следующий, более крупный раунд будет частично проходить на платформе VentureRocket Eurasia.