Уже завтра в Нур-Султане пройдет международный Телемедфорум 2022

Его цель — расширить возможности инновационного партнерства государства, науки и бизнеса.

Казахстанская Ассоциация телемедицины и электронного здравохранения QazTEH проведет 13 мая в г. Нур-Султан I Казахстанский международный телемедфорум 2022 — «Цифровая трансформация в здравоохранении: вызовы и решения».

Цифровая трансформация здравоохранения — это процесс перехода к новым технологиям для повышения эффективности отрасли. Ее цель — не просто внедрение информационных технологий, а появление продуктов и процессов с принципиально новыми качествами. Цифровая трансформация — это не про далекое будущее, а про то, что нас ждет уже сейчас. Именно поэтому при разработке стратегии цифровизации важно учесть мнение каждого стейкхолдера. При этом необходимо понимать, что трансформация касается всех участников системы: от изменений нормативного регулирования процессов до сдвига фокуса системы на участие пациента (и сообщества) в профилактике и сохранении здоровья.

В мире затраты на цифровое здравоохранение быстро растут. По оценке McKinsey, в 2019–2024 гг. рынок DigitalHealth увеличится на 70%, с $350 млрд до $600 млрд. Четверть этой суммы, $150 млрд, придется на исследования и разработки (среднегодовой рост затрат на них — 8%).

Цель Телемедфорума — расширить возможности инновационного партнерства государства, науки, бизнеса, раскрыть стратегические задачи сотрудничества, найти способы максимального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместной реализации проектов по развитию телемедицинской инфраструктуры в здравоохранении.

На I Казахстанском Международном Телемедфоруме 2022 будут рассматриваться актуальные вопросы цифровой трансформации здравоохранения с учетом развития таких технологий, как искусственный интеллект, телемедицина и виртуальная реальность, дистанционный мониторинг за состоянием пациента.

Форум проводится при поддержке Международного финансового центра «Астана» в рамках меморандума о сотрудничестве в области устойчивого развития. Цель партнерства — подготовка лидеров изменений, способных интегрировать принципы и цели устойчивого развития в управление бизнесом. Свое участие подтвердили ведущие компании Америки, Сингапура, Германии, Норвегии, Индонезии, Республики Руанда, Индии, Казахстана и др.

Форум пройдет в гибридном режиме, в очном формате, с организацией онлайн-трансляции.

Темы сессий и докладов:

— Глобальные тенденции, опыт, рекомендации в области цифрового здравоохранения и телемедицины.

— Внедрение систем телемедицины: стандарты и микроплатежи.

— Международные примеры: Индонезия, Руанда, Индия.

— Цифровая трансформация: эволюция или революция отрасли.

— Цифровая трансформация: люди, процессы, технологии.

— Технологии как инструмент цифровой трансформации.

— Международный опыт стимулирования цифровых инноваций и предпринимательства.

Форум пройдет по адресу: г. Нур-Султан, отель Hilton Astana, ул. Сауран 46. Более подробная информация и регистрация на сайте.