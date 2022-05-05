В ЦОНах перестанут выдавать расписки

Корпорация «Правительство для граждан» переведет большинство госуслуг на безбумажное обслуживание.

Для этого в центрах обслуживания населения исключили бумажные расписки по восьми услугам. В ближайшее время на обслуживание без расписок перейдут и все остальные услуги. По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениша Абдильдина, переход на безбумажное обслуживание будет осуществлен в несколько этапов.

«Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата миллионы тонн бумаги необходимо заменять на технологии и онлайн-сервисы, что мы и делаем. Теперь казахстанцам будет приходить SMS-уведомление с информацией о том, в какое время и в какой ЦОН необходимо обратиться за готовым документом. Оператору ЦОН клиенту достаточно предъявить электронный вариант расписки», — рассказал Абдильдин.

Ежегодно специалисты центров обслуживания населения выдают казахстанцам около 6 млн расписок по данным услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году.

Список услуг, по которым не будут выдаваться расписки:

— выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан

— регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан

— снятие с регистрации по месту жительства населения Республики Казахстан

— выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния

— выдача справки о наличии либо отсутствии судимости

— выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

— выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости

— выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости.