Онлайн-возврат пассажирских мест в поездах запустили в Казахстане

Деньги за приобретенные билеты после отказа от пассажирского места вернутся в соответствии со способом и местом их покупки.

Вернуть пассажирское место в поезде казахстанцы теперь могут онлайн. Такую услугу запустило АО «Пассажирские перевозки». Вернуть место онлайн можно при условии, если до отправления поезда со станции его формирования осталось менее 1 часа и до 1 часа после отправления со станции, указанной в электронном билете, передает Sputnik.

«С апреля 2022 года для улучшения качества обслуживания пассажиров АО „Пассажирские перевозки“ добавило функцию онлайн-возврата мест по всем электронным проездным документам, независимо от способа оплаты (наличный/ безналичный расчет) и места продажи», — сообщили в «Казахстан темир жолы».

Для оформления возврата места необходимо:

— зайти на сайт КТЖ, выбрать вкладку «Возврат места по претензии»;

— заполнить на сайте все необходимые графы и скачать квитанцию о возврате места.

«Пассажирам следует учесть, что денежные средства будут возвращаться в установленном порядке, в зависимости от способа и места приобретения электронного билета», — отметил перевозчик.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Помощь» — «Возврат мест».

Отметим, что по правилам пассажирских перевозок, возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится при условии возврата места в систему продажи.