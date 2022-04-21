14 стартапов презентовали свои проекты перед зарубежными инвесторами

На площадке Astana Hub прошел Invest Day.

19 апреля на площадке Astana Hub прошел ставший уже традиционным для IT-сообщества Invest Day. Это уникальная площадка для встречи стартапов и инвесторов в онлайн-формате. Лучшие стартапы Казахстана и стран зарубежья получили возможность презентовать свой продукт потенциальным инвесторам и бизнес-ангелам, а инвесторы — возможность с выгодой для себя финансировать перспективные проекты.

На этот раз свои технологичные решения представили 14 стартапов из Казахстана, Украины, России и ОАЭ. Проекты оценивали видные международные инвесторы и представители инвестиционных фондов: Shanyraq VC, Aster VC, The Untitled Ventures, Most Ventures, Umay Angels Club, iClub Almaty, Venture Rocket Eurasia, Vibranium VC.

Один из участников — казахстанская компания Sagi. Это умная платформа лояльности без кода, которая позволяет предпринимателям сегментировать/находить клиентов, отслеживать покупки, отправлять автоматические уведомления WhatsApp/Push, проводить опросы и вознаграждать клиентов одним кликом. Платформа функционирует с социальным мобильным приложением «все бонусные карты в одном», где клиенты могут делиться местами покупок и количеством посещений с друзьями из списка контактов.

«Invest Day — это отличная возможность рассказать и заявить о своем стартапе и заинтересовать инвесторов», — отмечает Асемгуль Туякпаева, СМО Sagi.

Российский облачный low-code сервис Code Cruiser — проект, позволяющий самостоятельно создавать системы любой сложности в десятки раз быстрее, чем при программировании вручную. При этом пользователь сможет в любой момент получить доступ к исходному коду и развивать продукт без привязки к сервису. Стартап вызвал большой интерес потенциальных инвесторов.

Также в онлайн-питчинге приняли участие такие компании, как Cerebra (сервис автоматизированного диагностирования инсульта), Oku Toku (p2p сообщество для учителей и учеников), Smartglass Kazakhstan, 15minute (приложение карьерного консультирования), система распознавания лиц и поиска фейков Beyne.ai, диджитал-аптека Aibomed, Lumi, 7Tech, WEB-платформа для геймеров IPlay ESports и платформа мониторинга состояния Ligeia.