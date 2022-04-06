Спрос на IT-специалистов в Казахстане продолжает набирать обороты.

Количество вакансий в области за 2021 год увеличилось на 52% по отношению к 2020 году. Как самые востребованные показали себя такие специализации, как программирование и разработка (54%), инженерия (23%), системное администрирование (20%), web-мастера (17%) и web-инженерия (15%). Такой обзор подготовили в компании HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте Hh.kz.

По итогам первого квартала 2022 года аналитики сделали вывод, что компании стараются не только привлекать новых сотрудников, но и в большей степени удерживать действующих. Для них предоставляются такие условия, как удаленная работа, гибкий график, корпоративный транспорт и многое другое.

Предложения по заработным платам также выросли (+17%) по отношению к прошлому году. В среднем, специалистам из сферы IT, по данным на март 2022 года, работодатели готовы платить 220 тысяч тенге. Сейчас самые высокие заработные платы получают программисты (от 400 тыс. тг.), системные администраторы (от 500 тыс. тг.) и разработчики мобильных приложений (от 600 тыс. тг.).

Зарплатные ожидания растут более высокими темпами (+67% к прошлому году). Такой дисбаланс характерен для профессиональных областей, где наблюдается высокий дефицит кадров. Квалифицированные специалисты ощущают свою востребованность и сами устанавливают зарплатную вилку. В дальнейшем для найма лучших кандидатов в сфере IT работодателям будет необходимо повышать зарплатные лимиты в своей компании, считают в HeadHunter.