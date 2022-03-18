Samsung представила Galaxy A53 и Galaxy A33: красивые, функциональные, выгодные!

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Смартфоны Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G — это передовые инновации Galaxy по отличной цене: совершенно новый процессор, фирменная камера Galaxy с искусственным интеллектом и большой дисплей. В числе преимуществ также — двухдневная автономная работа, поддержка 5G, безопасность «оборонного» уровня, экологичный, стильный и тонкий дизайн и, конечно же, передовые возможности подключения.

Система из четырех камер Galaxy A53 5G включает 64-Мп камеру с оптической стабилизацией изображения. С помощью технологии VDIS у вас всегда будут получаться четкие и стабильные снимки. А фронтальная камера с высоким разрешением 32 Мп обеспечивает великолепные селфи и видеозвонки с четкой картинкой.

Благодаря совершенно новому 5-нм процессору инновационная камера серии Galaxy A 2022 года с искусственным интеллектом выдает потрясающие изображения даже при плохом освещении. Улучшенный ночной режим автоматически синтезирует до 12 изображений одновременно, поэтому ночные фотографии выглядят яркими, с меньшим уровнем шума. А при съемке видео в условиях низкой освещенности частота кадров камеры серии Galaxy A автоматически регулируется для создания ярких и четких роликов.

Улучшенный портретный режим точнее передает глубину и контуры объекта благодаря двойным камерам и мощному искусственному интеллекту. А в режиме развлечений можно применить забавные фильтры и эффекты, которые теперь работают со сверхширокоугольным объективом. Кроме того, функция Photo Remaster вдохнет новую жизнь в старые и некачественные фотографии, в то время как Object eraser избавит вас от ненужных объектов на заднем плане.

Просматривать контент стало еще приятнее благодаря 6,5-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A53 5G с частотой обновления 120 Гц и 6,4-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A33 5G с частотой обновления 90 Гц. Изображение четкое даже при уличном свете. А заряда мощного аккумулятора хватает до двух дней — наслаждайтесь контентом, не беспокоясь ни о чем!

Ну и, конечно же, модный дизайн с тонкой рамкой. Решение Ambient Edge изящно сочетает камеру с корпусом телефона. Samsung Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G оснащены прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что гарантирует аппаратам повышенную прочность, а владельцам — душевное спокойствие.

Новинки уже доступны в продаже у официальных партнеров в Казахстане в следующих расцветках: черный, белый, голубой и персиковый.