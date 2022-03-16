Комитет экологического регулирования и контроля: крупные загрязнители сильно взволнованы

Со второго полугодия 2021 года в РК вступил в силу новый экологический кодекс, согласно которому предприятиям придется внедрить автоматизированную систему мониторинга.

В реализацию подготовлено 133 подзаконных акта. На основных новеллах остановился председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

«Это переход на комплексные разрешения с внедрением наилучших доступных технологий, что позволит в перспективе сократить выбросы от крупных компаний на 60%; проведение Оценки воздействия на окружающую среду на раннем этапе намечаемой деятельности, до разработки концептуального проекта. Вовлечение общественности на этапах экспертизы; Стратегическая экологическая оценка на документы государственного планирования; обязательное внедрение автоматизированной системы мониторинга выбросов для объектов первой категории. То есть, все предприятия первой категории будут обязаны внедрить автоматизированную систему мониторинга, и мы с вами сможем в онлайн-режиме видеть выбросы. По этому поводу сейчас очень сильно взволнованы наши крупные загрязнители. Также продолжается работа по совершенствованию экологического законодательства», — отметил спикер.

Министерством также проводится работа по цифровизации экологической информации, разработан Единый экологический портал. Оцифрованы и автоматизированы более 3000 отчетов производственного экологического мониторинга предприятий. Автоматизирован порядок определения категоричности природопользователей, их пока 27000. Создан электронный портал общественных слушаний с автоматизированной регистрацией и доступом для общественности.