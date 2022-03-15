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Принудительно отключать «серых» майнеров поручили в Казахстане

Об этом заявил премьер-министр на первом заседании Водного совета.

15 марта 2022 07:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил министерству энергетики не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга, передает Sputnik.

На заседании Водного совета в правительстве рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана. Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.

«В приоритете — обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле», — отметил Смаилов.

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