Принудительно отключать «серых» майнеров поручили в Казахстане

Об этом заявил премьер-министр на первом заседании Водного совета.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил министерству энергетики не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга, передает Sputnik.

На заседании Водного совета в правительстве рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана. Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.

«В приоритете — обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле», — отметил Смаилов.