Принудительно отключать «серых» майнеров поручили в Казахстане
Об этом заявил премьер-министр на первом заседании Водного совета.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил министерству энергетики не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга, передает Sputnik.
На заседании Водного совета в правительстве рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана. Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.
«В приоритете — обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле», — отметил Смаилов.