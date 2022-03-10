Услуги на портале E-license предоставляются в автоматическом режиме

Бесплатно можно получить разрешение на проведение комплексной экспертизы проектов строительства и еще восемь госуслуг.

На сайте Elicense.kz экспертные (частные) организации смогут воспользоваться услугой по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства в онлайн-режиме, не предоставляя нотариально заверенные копии или подлинники, подтверждающие документы.

«За счет оптимизации бизнес-процессов мы упростили время получения девяти государственных услуг на портале E-license. Теперь у владельцев бизнеса есть возможность получить разрешения всего за пару минут в онлайн-режиме. Благодаря проделанной работе АО „НИТ“ и МЦРИАП РК с госорганами юридическим лицам нет необходимости предоставлять справки по услугам в бумажном виде», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Отметим, ранее услуга предоставлялась в бумажном виде и оказывалась в течение 30 календарных дней, а перечень необходимых документов предоставлялся в нотариально заверенных копиях или подлинниках.

Для прохождения аккредитации экспертных организаций для осуществления обязательной комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), пользователю необходимо:

— авторизоваться или зарегистрироваться на портале данных e-license;

— выбрать соответствующую услугу в разделе «Строительство»;

— в паспорте услуги ознакомиться с пакетом требуемых документов;

— перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;

— выбрать вид работ/услуг;

— внести требуемые данные согласно форме сведений;

— подписать с помощью ЭЦП.

Результат оказания государственной услуги формируется в течение 5-7 минут и хранится в «Личном кабинете» пользователя в форме электронного документа, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя, либо замещающего его лица. С момента получения свидетельства об аккредитации юридическое лицо может осуществлять свою деятельность без препятствий. Срок действия разрешения — два года.

Помимо этой услуги еще восемь государственных услуг на портале E-license оказываются в автоматическом режиме. Среди них:

— «Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных монополий, за исключением услуг в сфере аэронавигации и аэропортов, и связи (подвид Включение в государственного регистра субъектов естественных монополий)»;

— «Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров»;

— «Выдача разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан»;

— «Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж»;

— «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности»;

— «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства»;

— «Прием документов на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта»;

— «Выдача путевки на проведение любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника».