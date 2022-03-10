Услуги на портале E-license предоставляются в автоматическом режиме
Бесплатно можно получить разрешение на проведение комплексной экспертизы проектов строительства и еще восемь госуслуг.
На сайте Elicense.kz экспертные (частные) организации смогут воспользоваться услугой по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства в онлайн-режиме, не предоставляя нотариально заверенные копии или подлинники, подтверждающие документы.
«За счет оптимизации бизнес-процессов мы упростили время получения девяти государственных услуг на портале E-license. Теперь у владельцев бизнеса есть возможность получить разрешения всего за пару минут в онлайн-режиме. Благодаря проделанной работе АО „НИТ“ и МЦРИАП РК с госорганами юридическим лицам нет необходимости предоставлять справки по услугам в бумажном виде», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.
Отметим, ранее услуга предоставлялась в бумажном виде и оказывалась в течение 30 календарных дней, а перечень необходимых документов предоставлялся в нотариально заверенных копиях или подлинниках.
Для прохождения аккредитации экспертных организаций для осуществления обязательной комплексной вневедомственной экспертизы проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), пользователю необходимо:
— авторизоваться или зарегистрироваться на портале данных e-license;
— выбрать соответствующую услугу в разделе «Строительство»;
— в паспорте услуги ознакомиться с пакетом требуемых документов;
— перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;
— выбрать вид работ/услуг;
— внести требуемые данные согласно форме сведений;
— подписать с помощью ЭЦП.
Результат оказания государственной услуги формируется в течение 5-7 минут и хранится в «Личном кабинете» пользователя в форме электронного документа, подписанный ЭЦП руководителя услугодателя, либо замещающего его лица. С момента получения свидетельства об аккредитации юридическое лицо может осуществлять свою деятельность без препятствий. Срок действия разрешения — два года.
Помимо этой услуги еще восемь государственных услуг на портале E-license оказываются в автоматическом режиме. Среди них:
— «Включение и исключение из Государственного регистра субъектов естественных монополий, за исключением услуг в сфере аэронавигации и аэропортов, и связи (подвид Включение в государственного регистра субъектов естественных монополий)»;
— «Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров»;
— «Выдача разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территории Республики Казахстан»;
— «Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж»;
— «Аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности»;
— «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства»;
— «Прием документов на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта»;
— «Выдача путевки на проведение любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника».