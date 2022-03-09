Банки РК выступили с обращением к своим клиентам.

6 марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России. Это решение вступит в силу 10 марта. В результате карты российских банков не будут работать за пределами России, а в России не будут работать карты иностранных банков. Соответственно, на территории России казахстанцы не смогут использовать казахстанские карты.

Казахстанцам, у которых есть карты «СберБанк Казахстан» и «Альфа-Банк Казахстан», операции доступны на территории РК и за рубежом, за исключением РФ.

«Это решение касается только использования карт в России и владельцев российских карт. Казахстанские карты на территории Казахстана и любой другой страны, кроме России, продолжают работать без ограничений. Казахстанцам, которые находятся в России, необходимо запастись наличными или перевести деньги на карты российских банков для расчетов внутри России», — говорится в совместном обращении банков.

Отмечается, что ограничения касаются только карт с платежными системами Visa и MasterCard. Union Pay и МИР продолжают работать в штатном режиме.