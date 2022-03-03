К чему приведет запрет на поставку электроэнергии майнерам от KEGOC?

В НПП «Атамекен» обсудили ситуацию и проблемы, возникшие у малых электростанций страны.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» провела пресс-конференцию по вопросу развития казахстанской энергетики, а также снижения производственных мощностей теплоэлектростанций по распоряжению KEGOC. Спикерами выступили представители малых электростанций Казахстана, которые и пострадали от необъективных распоряжений системного оператора.

По словам Марины Балашовой, которая руководит ТОО «Батыс Пауэр» в Западно-Казахстанской области, KEGOC никак не помогает станции, хотя с первого запуска наблюдались проблемы с ее загрузкой. Больше пяти лет станция работала «вхолостую», что негативно сказалось на состоянии оборудования. Однако в 2021 году ТОО «Батыс Пауэр» нашла долгожданного потребителя в лице майнинговой компании, благодаря которой и смогло выйти хотя бы в рамки номинальной нагрузки. По словам Балашовой, договор изначально одобрили в KEGOC, а значит и все технические условия для поставки электроэнергии также были выполнены.

«В последнее время у нас появились проблемы. Майнерам, с которыми мы сотрудничаем и которые входят в реестр компаний по этому виду деятельности, поступают распоряжения ограничивать поставки энергии вплоть до нуля. При этом наш технологический минимум составляет 20 мегаватт — на таких мощностях станция еще способна работать. Однако в последнем распоряжении системный оператор постановил снизить мощности до 17 мегаватт, то есть попросту отключить», — рассказала Балашова Марина.

Требования KEGOC о приостановлении подачи электроэнергии майнерам поставило станцию в непростое положение: появился дополнительный износ оборудования, необходимость выполнять обязательства перед покупателем и снижение доходности самой станции.

«Согласно статье 11 об электроэнергии, мы обязаны выполнять требования KEGOC. Но из-за ограничений станция теряет загрузку и не дополучает прибыль. Причем мощности, которые ранее выкупала майнинговая компания, не перенаправляются на другие сети. В западной энергосистеме нет дефицита энергии», — добавила Балашова.

Об энергосистеме в Восточном регионе рассказала Имашева Олеся, президент АО «Риддер ТЭЦ». По ее словам, более 60% тепловой энергии АО «Риддер ТЭЦ» поставляет на нужды населения. Однако до появления дата-центра станция поставляла мощности только одному потребителю — ТОО «Казцинк», который, в свою очередь, выкупал не полный ее объем. В 2021 году станция нашла стороннего потребителя в лице майнинговой компании. Доход с этой сделки позволил станции внести в бюджет графу по капитальному ремонту оборудования и повышению заработных плат сотрудникам.

«Если KEGOC продолжит сдерживать наши поставки, мы останемся с профицитом электроэнергии. Были идеи продавать избыток в Алматы, однако с учетом расходов на доставку, цена за киловатт выходит баснословные 25 тенге. В то время как предельная цена на нашей станции — всего 15 тг/кВт*ч. Сейчас дата-центр — это единственный потребитель, способный выкупить 70% избыточной электроэнергии по нашему тарифу», — говорит Имашева Олеся.

Отметим, что стоимость 1 кВт*ч определяется государственными органами отдельно для каждой станции. При этом, помимо необходимости повышать заработные платы сотрудникам, перед станциями существуют и обязательства по ежегодному ремонту оборудования, установленные энергонадзором. В случае отсрочек или перебоев на ТЭЦ налагаются штрафные санкции. Затраты на ремонтные работы, запчасти и дополнительные материалы вносятся в бюджет станций заблаговременно и закупаются весной для ремонтных работ перед отопительным сезоном.

«Отключение официально зарегистрированных майнеров повлечет за собой проблемы по технологическим нормам. Сотрудничество с дата-центрами позволило нам проводить полноценные ремонты. А делать это необходимо, наше оборудование работает еще с 60-х годов прошлого века!», — добавил Нурлан Мажен, директор Согринской ТЭЦ из Усть-Каменогорска.

Между тем, отключения майнинговых ферм продолжается. По требованию KEGOC сдерживание электромощностей продлится вплоть до 15 марта текущего года. Причем, под постановление попадают как майнеры «белого» сегмента, так и «серого». Соответственно, станции-поставщики продолжат терять доход, заложенный в годовой бюджет на повышение заработных плат и проведение капремонта оборудования.

По итогам встречи директор департамента развития человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов отметил, что сейчас в Казахстане работает около 30 легальных компаний, занимающихся майнингом. Однако некоторые из них после сообщений о продлении постановления KEGOC озвучили предположения о закрытии компаний в Казахстане и переезде в более энергодоступные регионы.