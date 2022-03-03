Внедрение цифровых решений для государственных органов Казахстана

Участники Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы презентовали свои проекты на DemoDay представителям госорганов и частным инвесторам.

АО «Холдинг «Зерде» совместно с Астанинским хабом в сфере государственной службы и Программой развития Организации Объединенных Наций провели 28 февраля в Нур-Султане DemoDay стартап-проектов для госорганов и инвесторов, где презентовали итоги Лаборатории по акселерации инноваций в сфере государственной службы. Главная цель проекта — трансформировать систему госуправления страны при помощи цифровых технологий. В рамках реализации этапов Лаборатории проведен конкурс среди стартап-проектов, а также инкубация и акселерация отобранных проектов.

В процессе конкурсного отбора поступило более 30 заявок от стартап-компаний и разработчиков. Из них были отобраны 10 соответствующих требованиям конкурса — они презентовали свои решения во время онлайн-питчинга перед консультативно-экспертной комиссией Лаборатории. Отобранные проекты получили возможность бесплатного прохождения инкубации и акселерации у экспертов. В финал прошли три инновационных проекта.

Участники лаборатории презентовали свои проекты на DemoDay представителям госорганов и частным инвесторам.

Первой свой проект показала компания AI-LEGAL. Его суть заключается в проведении юридической экспертизы на основе искусственного интеллекта. В результате пользователь получает юридическое обоснование, оценку рисков, альтернативные формулировки с использованием документов юридической практики. Как отметил основатель проекта, Сабит Бакиров, у госслужбы есть огромное количество запросов, и на разъяснение законодательства государственный служащий тратит большое количество времени. Автоматизация этого процесса поможет сократить время обработки запроса — не придется каждый раз искать ответы. Также проект поможет снизить коррупционные риски при разработке нормативно-правовых актов путем исключения норм, имеющих двоякое значение.

Следующей презентацию провела компания EDU — CONSULTING с платформой для эффективного управления человеческими ресурсами. Основываясь на данных отдельного пользователя, программа проводит консультирование в вопросах трудоустройства и помогает определиться с будущей профессией.

«Профориентация в начале карьеры поможет решить проблему избыточности рынка неопытными специалистами», — поделился Нуржан Муратбек, основатель EDU — CONSULTING.

Еще один из трех инновационных проектов, презентованных на DemoDay — мобильное приложение «PRO.TOURISM». Приложение позволяет полностью автоматизировать бизнес-процессы природоохранных служб и национальных парков. В список цифровых возможностей войдет онлайн-покупка путевок в особо охраняемые природные территории, а также бронирование туристических пакетов и предложений. По словам автора проекта Евгения Утегенова, пользователи приложения смогут покупать путевки в особо охраняемые природные территории онлайн и быть уверенными за то, что запланированный отдых не сорвется. Также проект поможет оцифровать сферу рыбалки, охоты и активного отдыха.

На следующем этапе государственные органы пропилотируют одно из инновационных решений Лаборатории по акселерации инноваций.