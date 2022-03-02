К 2025 году Минтруда переведет все госуслуги в электронный формат

На заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, рассмотрели вопрос цифровизации социально-трудовой сферы.

С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По словам С. Шапкенова, в настоящее время в социально-трудовой сфере оказывается всего 45 государственных услуг. Министерство принимает комплексные меры по оцифровке этих услуг, чтобы предоставлять их населению в более удобной и современной форме.

«Прежде всего, в результате анализа текущих бизнес-процессов выявлен ряд факторов, сдерживающих развитие государственных услуг, в частности отсутствие исторических данных, необходимых для назначения пенсий и пособий, отсутствие регистрации в базе мобильных граждан. В этой связи мы ведем работу по реинжинирингу и трансформации процессов оказания государственных услуг», — сказал глава МТСЗН РК.

Всего в электронном формате предоставляется 42 вида или 93% из 45 государственных услуг, из которых 21 услуга или 43% могут быть получены в инициативном порядке. В целом за 2021 год в социально-трудовой сфере оказано 12,6 млн государственных услуг, из них 9,1 млн или 72% оказаны в электронном виде. Это на 12% больше, чем в 2020 году. К 2025 году ведомство планирует 100-процентный перевод всех государственных услуг в электронный формат.

«В целях расширения возможностей населения к получению услуг в октябре прошлого года министерством совместно с Kaspi и Народным банком реализованы сервисы по назначению выплат в связи с рождением ребенка в их мобильных приложениях. Только в четвертом квартале 2021 года более 16,5 тысяч семей с детьми получили услуги через мобильное приложение, находясь дома. Будет продолжена работа по внедрению этой практики через мобильные приложения других банков», — отметил С. Шапкенов.

Кроме того, в целях оптимизации процедур получения государственных услуг внедрен принцип экстерриториальности по 17 видам услуг. То есть, граждане могут обратиться за получением государственной услуги в любой центр обслуживания населения независимо от места нахождения. В четвертом квартале 2021 года более 22,6 тыс. граждан получили услуги по экстерриториальному принципу.

В целях экономии операционных расходов был осуществлен комбинированный перевод нескольких социальных выплат, назначенных одному гражданину, в один платеж. Благодаря этому за 7 месяцев 2021 года удалось сэкономить 3 млрд тг. Ежегодная экономия составит 6 млрд тг.

Также, по словам министра труда, одним из основных направлений цифровизации социально-трудовой сферы являются проактивные услуги. При этом для получения государственных услуг гражданам не нужно будет посещать центры обслуживания населения, акиматы или другие инстанции. В этом направлении принимаются комплексные меры с Центром цифровой трансформации Министерства цифрового развития. Во втором полугодии 2021 года доля услуг проактивного формата, связанных с рождаемостью, выросла с 12% до 53%. Например, в прошлом году родилось около 440 тыс. детей, из них матери 233 тыс. детей получили социальные выплаты проактивно, отвечая на сообщение, которое приходит на телефон. Кроме того, матерям, имеющим четверых и более детей, автоматически назначаются пособия по многодетности. Проактивность в этой услуге выросла с 1% до 41%.

«Увеличен проактив по пособиям многодетным матерям, награжденным подвесками „Алтын алка“, „Күміс Алка“ с 9% до 24%, а по социальным выплатам на случай утраты трудоспособности с 6% до 21%. В этом году мы планируем довести услуги проактивного формата до 25 видов», — проинформировал Серик Шапкенов.

Он также отметил, что при оказании государственных услуг министерство опирается не на отдельную услугу, а на жизненную ситуацию гражданина. Так, при установлении инвалидности и получении пособий и технических средств реабилитации гражданам, лишенным здоровья, приходится обращаться в четыре инстанции — поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, Центр обслуживания населения, акимат. Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия в феврале 2021 года поручил создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями, снять бумажную волокиту. В этой связи Минтруда с совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития приняты меры по установлению инвалидности и предоставлению реабилитационных мер лицам с инвалидностью. На сегодняшний день во всех 17 регионах страны запущен пилотный проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. При этом гражданин обращается только в поликлинику по месту жительства, остальные процессы проходят без участия человека через интеграцию информационных систем. По состоянию на 23 февраля 2022 года рассмотрено 6 753 заявки в заочном формате. В этом году планируется охватить таким подходом 20% граждан с инвалидностью.

Также для лиц с инвалидностью с 2021 года внедрен портал социальных услуг. Ранее граждане с ограниченными возможностями направлялись в акиматы и центры обслуживания населения для получения необходимых реабилитационных услуг и технического оборудования. Это было очень неудобно, уходило много времени, услуги оказывались поздно

«Портал позволяет самостоятельно выбирать поставщиков услуг, а государство возмещает стоимость товара или услуги. Благодаря этому сроки получения услуг в некоторых случаях сократились с 6 месяцев до 2 недель. В результате в 2021 году через портал оказано более 371 тыс. услуг. Исполнение программ реабилитации увеличилось с 62% в 2019 году до 88% в 2021 году. В этом году мы планируем, что уровень исполнения программ реабилитации превысит 90%», — сказал глава МТСЗН РК.

С ноября 2020 года поэтапно запущен пилотный проект по оказанию услуг центров занятости населения в онлайн-режиме. Ранее граждане должны были обратиться в центр занятости для поиска работы и регистрации в качестве безработных, а для получения социальной выплаты в связи с потерей работы — в Центр обслуживания населения. Сейчас эти услуги можно получить онлайн через электронную биржу труда. Кроме того, сокращен срок регистрации в качестве безработного с 10 до 3 дней. В 2021 году в качестве соискателей зарегистрировано 149 тыс. человек, из них 33% зарегистрировано в онлайн-формате, 60% граждан трудоустроено онлайн.

По информации главы МЦРИАП РК Б. Мусина, в 2021 году в общей сложности было оказано около 454 тыс. услуг в проактивном формате. Это означает, что казахстанцы получили доступ к государственным услугам без обращения в госорганы.

«При этом на площадке Центра цифровой трансформации мы поняли, что необходимо не только ограничиться проактивным форматом, но и полностью исключить вмешательство работников ЦОНов и Минтруда из процесса оказания услуг. Т. е. необходимо провести реинжиниринг процессов. Для этого совместно с Министерством труда мы закрепим соответствующие алгоритмы и усовершенствуем информационные системы», — сказал Багдат Мусин.

Например, сейчас, получая услуги, связанные с пособиями по беременности и родам, граждане посещают Центры обслуживания населения, ожидают оказание услуги в течение 8 рабочих дней, в процессе оказания услуг подписываются 7 сотрудников.

«А благодаря новым алгоритмам человеческий фактор будет абсолютно отсутствовать, и услуга будет отображаться автоматически, без обращения. О ходе оказания услуги гражданку уведомят посредством SMS. В дальнейшем мы продолжим работу по переводу государственных услуг в проактивный формат», — проинформировал министр цифрового развития.

Интегрируя информационные системы и собирая данные в одну базу, получится добиться реализации проекта «цифровой карты семьи». Этот проект заключается в том, чтобы обеспечить возможность оперативного разрешения социально-трудовой и других сложных ситуаций путем своевременного информирования ответственных лиц и государственных органов. В настоящее время посредством «цифровой карты семьи» предусмотрено предоставление возможности оперативного решения сложных ситуаций в сфере социального труда. В рамках этого проекта были отобраны необходимая информация из 58 баз данных, отражающая положение семьи. Вся эта информация будет собрана в одну базу. Главной целью ставилось определить 5 критериев оценки семьи (экономическое положение, здоровье, жилищные условия, социальные условия, уровень образования). Исходя из этих критериев, можно будет автоматически определить положение семьи, а затем предложить необходимые комплексные меры поддержки в сфере социальной защиты, занятости, образования, здравоохранения, жилищной помощи, правовой поддержки и т. д.