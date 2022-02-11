Концепцию цифровой экосистемы для бизнеса представили в НПП

С 1 апреля группа предпринимателей сможет начать тестировать систему.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» представила концепцию цифровой экосистемы «Правительство для бизнеса». В ходе встречи предприниматели озвучили свои пожелания по наполнению платформы.

«Сегодня идет жаркий спор о том, какой должна быть НПП „Атамекен“. Сама Палата с 2018 года начала трансформацию в сторону цифровизации, сегодня мы можем презентовать промежуточный этап цифровой экосистемы „Правительство для бизнеса“. Суть в том, что в одном окне предприниматели будут получать более 600 госуслуг, пользоваться мерами поддержки и услугами НПП. В 2022 году мы планируем ввести в систему более 1 млн малого и микробизнеса, который нуждается в такой системе поддержки. На мой взгляд, альтернативы этой площадке пока нет. Это одно окно с подобранными услугами под каждого потребителя, где предприниматель должен быть главным в этой экосистеме. Уже с 1 апреля группа предпринимателей сможет начать работать в тестовом режиме», — рассказал председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Цифровая экосистема «Правительство для бизнеса» — это около 1,4 млн субъектов бизнеса (более 90% — малый бизнес), личные подсобные хозяйства, начинающие предприниматели, которые в едином цифровом окне смогут воспользоваться:

— государственными услугами и мерами (364 госуслуги, 248 финансовых, имущественных и нефинансовых, инфраструктурных мер поддержки);

— услугами НПП «Атамекен» (более 70 законодательных функций: экспертиза НПА, защита, сертификация);

— коммерческими сервисами (ERP-платформа, CRM система, эскроу контракты, онлайн-касса, транзакции B2B, B2C, маркетплейсы).

Портал — это возможность один раз пройти регистрацию на сайте «Правительства для бизнеса» при помощи электронно-цифровой подписи и пользоваться услугами порталов eGov, elicense, online.damu.kz и прочими сервисами, предоставляющими меры господдержки, а также 4 закупочными площадками, не покидая портал. Всего предпринимателям будут доступны 632 сервиса с госуслугами, мерами поддержки и сервисами НПП «Атамекен», запланирована интеграция с 215 информсистемами и базами данных.

Предпринимателям не придется по всему интернету искать информацию и тратить время, работа будет вестись в Личном кабинете. Каждому пользователю на основе отрасли, вида деятельности, формы бизнеса и потребностей будут подобраны индивидуальные адресные услуги. Кроме того, у бизнесмена будет возможность напрямую участвовать в экспертизе нормативно-правовых актов, запускать бизнес-петиции, обжаловать полученные от госорганов и НПП решения.

Личные кабинеты на портале смогут создать юридические лица и их филиалы, индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства, самозанятые физические лица, ассоциации и союзы. Для удобства в личном кабинете размещено окно для оперативного решения возникшей проблемы или вопроса через персонального менеджера, также всплывающие подсказки. Все услуги можно будет получить как со стационарного компьютера, так и в мобильной версии сайта.

«Самое главное — прозрачность. Все контакты предпринимателя будут сохраняться, и с помощью цифрового следа собственник бизнеса всегда сможет оспорить решение, пожаловаться на некомпетентного сотрудника, который его обслужил, или информировать об отсутствии ответа на обращение с помощью конструктора жалоб или обратившись в колл-центр 1432», — подчеркнул Аблай Мырзахметов.