«Бизнесмен года» по версии Forbes Тимур Турлов приобрел долю в казахстанской IT-компании CITIX

CITIX, основанная в 2019 году, создает инновационные IT-продукты в сферах AdTech и Smart City.

Тимур Турлов — успешный предприниматель и финансист, основатель и владелец Freedom Holding Corp — приобрел 30% доли в казахстанской IT-компании CITIX и теперь является одним из ее крупнейших акционеров. Сумма сделки не раскрывается.

Компания CITIX, основанная в 2019 году, создает инновационные IT-продукты в сферах AdTech и Smart City. CITIX построила в Казахстане сеть смартбордов, которая работает под управлением собственного запатентованного программного обеспечения.

«Привлеченные средства компания направит на масштабирование бизнеса и развитие цифровой платформы с применением технологии blockchain», — прокомментировала генеральный директор Яна Шойбекова.

По мнению независимых аналитиков, исходя из финансовых показателей компании и потенциала развития на международной арене, оценка CITIX сегодня составляет более $100 млн. Известно, что за годы существования инвестиции CITIX в свой проект составили более 6 млрд тенге. Выручка компании за 2021 год составила более 2 млрд тенге.

Ранее о компании упоминали в СМИ в связи с ее достижениями: международной премией «Digital Signage Awards» Integrated Systems Europe в Амстердаме (крупнейшая выставка интеграционных решений, среди участников которой такие гиганты индустрии как Tesla, Samsung и т.д — прим.ред), рейтингах «Топ-10 лучших инновационных проектов Казахстана», «Топ-3 лучших IT-стартапа Казахстана» и других.

В прошлом году компания запомнилась запуском первой в Казахстане 3D-рекламы совместно с брендом Coca-Cola, участием в ЭКСПО-2020 в Дубае и многих социально значимых проектах. А в декабре компания сообщила о своей победе в премии Ourdoor & Digital Awards 2021 в Москве в номинации «Лучший инновационный проект».