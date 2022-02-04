Казахстанцев предупредили о мошенничестве с чеками о переводе денег

Пользователей популярного мобильного приложения Kaspi призвали сохранять бдительность.

Казахстанских пользователей предупреждают об очередном виде мошенничества. В распространяемом в соцсетях видео демонстрируется, как бот подделывает чеки о переводе денег и выдает готовое изображение (выписку или чек) от разных платежных систем. Для подделки уже доступно несколько популярных в Казахстане сервисов, среди которых Яндекс.Деньги, OLX, Qiwi и Kaspi. Для подделки мошенникам нужно всего лишь отправить через Telegram-бот время совершения операции, сумму и имя отправителя, передает Sputnik.

В Kaspi предупредили: чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно сразу проверять поступление денег в мобильном приложении.

«По каждому движению средств (покупка, снятие, пополнение или перевод) приходит уведомление через сервис „Сообщения“. Историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе „Мой Банк“. Это убережет от возможного обмана», — рассказали в пресс-службе Kaspi. В банке пообещали сделать все возможное, чтобы заблокировать подобный Telegram-бот.