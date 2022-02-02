Оценить работу акимов казахстанцы могут через специальное приложение

Сервис называется Akimy.kz.

Казахстанцы теперь могут оценить работу акима сельского округа, района и области в мобильном приложении по нескольким критериям. Для этого достаточно скачать его на свой смартфон, передает Liter.kz.

Akimy.kz — это площадка для оценки работы акимов всех уровней. Каждый житель нашей страны вправе оценить работу акима, тем самым повлияв на его рейтинг в республиканском, областном и районном уровнях. Бальная система выстроена таким образом, что можно оценить, как аким работает в сфере благоустройства населенного пункта, социально-экономического развития, ЖКХ и т. д.