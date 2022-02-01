Комплекс будет следить за нарушителями на дорогах.

В Павлодаре начал работу «Кибер-Шериф» — уже два комплекса фиксируют и записывают на видео водителей, нарушающих правила дорожного движения. Система способна распознавать государственные регистрационные знаки и автоматически проверять объекты по базам розыска с дальнейшим оповещением инспектора.

«Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности прибора. Полная автоматизация позволяет быстро сохранять, обрабатывать и отправлять все данные на сервер, работать с несколькими розыскными базами. „Кибер шериф“ позволяет мгновенно определять, находится ли транспортное средство в розыске, а боковые камеры распознают лица пешеходов, автоматически сверяя их с базами людей, скрывающихся от суда и следственных органов», — рассказал Галым Саргулов, начальник местной полицейской службы Департамента полиции Павлодарской области.

Система «Кибер шериф» работала в тестовом режиме с 16 ноября по 31 декабря 2021 года. На дорогах города она зафиксировала 564 совпадения по транспортным средствам, в том числе — по зарегистрированным в иностранных государствах, данные по которым не были установлены. В результате проведенных мероприятий по исполнению штрафов в бюджет взыскано более 13 млн тенге. На штрафстоянку за различные нарушения водворено 22 транспортных средства, владельцы которых злостно уклоняются от уплаты штрафа.

«Львиная доля нарушений связана с превышением скорости. К примеру, за 17 и 18 января 2022 года комплексом „Кибер шериф“ выявлено свыше 400 нарушений скоростного режима, штраф составил более 6 млн тенге», — отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.