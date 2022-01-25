От оплаты по QR-коду предостерегают в Сети казахстанцев с коронавирусом

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что людей, имеющих положительный результат ПЦР-анализа на COVID-19, штрафуют за оплату товаров картой или QR-кодом в магазинах.

Эту информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Как пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев, начисление штрафов за оплату картой или QR-кодом кому-либо невозможно, передает Kazpravda.kz.

«Официально сообщаю, что эта информация не соответствует действительности и является фейковой. При положительном ПЦР в базе человек отмечается сразу „красным“ статусом. Соответственно, штраф в размере 91 890 тенге (30 МРП) ему наложить могут при нарушении режима самоизоляции. Однако его „красный“ статус выявляется при сканировании через приложение Ashyq при входе на объект, но не при расчете банковской карточкой или QR», — заявил Ержан Байтанаев.