Национальные соцсети планируют создать в Узбекистане

Для разработки собственных цифровых продуктов планируется привлечь ведущих IT-специалистов.

Национальные социальные сети и мессенджеры в скором времени могут появиться в Узбекистане. Власти объясняют это тем, что отечественные платформы необходимы для защиты персональные данных граждан, передает Хабар 24.

Для разработки собственных цифровых продуктов планируется привлечь ведущих IT-специалистов. Инициативы по созданию своих соцсетей предпринимались и раньше. Однако, разработанные как аналог WhatsApp, приложения прекратили свою работу.

«В республике будут осуществляться меры по поддержке развития цифровой инфраструктуры. В настоящее время количество интернет-пользователей в стране превысило 27 миллионов. 95% населенных пунктов получили доступ к мобильному интернету, — отметил Шерзод Ахматов, глава пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий.