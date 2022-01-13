МИОР будет тщательнее мониторить интернет на религиозный экстремизм

В министерстве уверены, что нельзя допускать радикализации казахстанцев.

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров рассказал, что в целях недопущения радикализации населения ведомство усилит мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента. Также с молодежью проведут разъяснительные беседы о религии и религиозном экстремизме, передает Liter.kz.

12 января на заседании правительства Умаров отметил, что министерство продолжит работу по профилактике религиозного экстремизма в целях недопущения радикализации казахстанцев и использования религии в деструктивных целях.

«Министерством совместно с акиматами проводится информационно-разъяснительная работа, как общепрофилактического характера, так и среди целевых групп населения, подверженных риску радикальной идеологии. Проводится активная работа в информационном поле с упором на социальные сети по профилактике, контрпропаганде радикальной религиозной идеологии. В целях возврата последователей деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло традиционного ислама, МИОР совместно со специальными правоохранительными и местными исполнительными органами, проводит реабилитационную работу», — рассказал министр.