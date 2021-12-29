Система сертификации Huawei не только хорошо известна по всему миру, но и становится стандартом для совершенствования талантов в сфере ИКТ.

24 декабря более 1600 студентов из Алматы и Нур-Султана приняли участие в конкурсе «Huawei ИКТ Казахстан 2021-2022», целями которого являются поиск и поддержка талантов, стимулирование образовательной и прикладной деятельности в области ИКТ, а также популяризация передового опыта в этой сфере. Студенты колледжей и университетов, являющихся Академией ИКТ Huawei или планирующих приобрести этот статус, пробовали свои силы в актуальных и востребованных по всему миру направлениях Network Track и Cloud Track. 58 студентов прошли в «Национальный финал конкурса», а 10 лучших в Network Track и трое отличившихся в Cloud Track получили награды от компании Huawei. Трое лучших претендентов получат возможность участвовать в региональном туре конкурса и далее будут бороться в международном финале, проходящем в г. Шэньчжэнь, Китай.

Компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры и интеллектуальных устройств в области информационно-коммуникационных технологий. Система сертификации Huawei не только хорошо известна по всему миру, но и становится стандартом для совершенствования талантов в сфере ИКТ.

«Компания Huawei задействована не только в корпоративном и государственном секторах. Она также является компанией, которая несет социальную ответственность перед рынком Казахстана, его молодежью и талантами, — подчеркнула руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева. — Мы вместе плывем в одной большой лодке, которая называется „Цифровой Казахстан“. Это будущее, к которому мы идем. Именно поэтому важно создавать условия, в которых молодое поколение может проявить себя, расти и укреплять свои навыки в качестве будущих ИКТ-специалистов страны».

За последние пять лет Huawei сильно продвинулась в финансовом секторе. Она входит в топ-10, занимая лидирующие позиции в Казахстане. И одной из причин, способствовавших этому, стала сильная команда профессионалов. Именно поэтому компания уделяет огромное внимание поиску и развитию молодых талантов.

«Huawei создала большую экосистему для развития талантов. Наша Академия создана для того, чтобы развивать и сертифицировать студентов. У нас чувствуется нехватка высококвалифицированных специалистов в области ИКТ. Более того, в ближайшие 10 лет во всем мире будет нехватка примерно семи миллионов специалистов в этой области», — пояснила Нурсая Омирсерик, сервисный ассистент по корпоративным клиентам.

Участие в инициативах и конкурсах от Huawei, направленных на раскрытие потенциала и увеличение сфер знаний, помогает студентам найти свои сильные стороны и определиться с направлениями в карьере, которые им интересны.