Об искусственных барьерах в IT-разработках рассказали предприниматели

Они считают, что проблемы интеграции частных информационных систем с базами данных госорганов созданы искусственно.

Частные IT-разработчики рассказали о проблемах при разработке систем в сфере управления жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждение прошло на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с участием бизнес-сообщества и представителей государственных органов, передает Учет.kz.

Предприниматели считают, что проблемы интеграции частных информационных систем с базами данных госорганов созданы искусственно. При этом на рынке достаточно частных разработок, которые, например, способны обеспечить процедуру онлайн-голосования собственников имущества по созданию объединений собственников имущества (ОСИ)/ простого товарищества (ПТ).

«С момента начала перехода к формам ОСИ и ПТ прошло два года, основу планировалось заложить посредством автоматизации данного процесса и цифровизации всей сферы ЖКХ. Однако на сегодняшний день разработчики столкнулись не только с наличием барьеров в сфере цифровизации, но и с нарушением Предпринимательского кодекса в виде лоббирования одной информационной системы при реализации задачи по цифровизации», — озвучил проблему IT-архитектор ТОО «Центр устойчивого развития столицы» Виталий Пустовойтенко.

Также в ходе совещания подняли проблему реализации системы «Кезекте», которая нарушает Предпринимательский кодекс и принцип Yellow pages rule. По этой жалобе предпринимателей будет проведена проверка, заверил представитель Агентства по защите и развитию конкуренции.

Еще один вопрос — упрощение порядка интеграции объектов информатизации ЖКХ с государственной базой данных без передачи персональных данных. Как пояснили в министерстве юстиции, испытания информационных систем для использования в действующих ОСИ не нужны.

«В случае, если информационная система применяется по действующим ОСИ, отсутствует необходимость испытаний объектов информатизации ЖКХ для целей интеграции с ГБД», — уточнил директор департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг министерства юстиции Республики Казахстан Айбат Ильясов.

Более того, в профильном ведомстве рассмотрят инициативу предпринимателей по применению упрощенного порядка интеграции объектов информатизации по принципу истина/ложь.

По итогам совещания в рамках протокольных поручений было решено проработать вопрос обеспечения доступа частным информационным системам к интеграционным сервисам баз данных и проработать механизм упрощенного порядка интеграции объектов информатизации ЖКХ. Работа в этом направлении будет продолжена.