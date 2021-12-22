Налоговики вооружились данными из Ashyq

Цифровая неразбериха: предприниматели получают письма о выявленных несоответствиях между количеством чеков и посетителей.

Казахстанские бизнесмены начали получать письма от Комитета государственных доходов министерства финансов о том, что количество пробитых чеков и число людей, прошедших через Ashyq, не соответствуют друг другу.

«Согласно проведенного анализа исходя из данных системы Ashyq и чеков онлайн ККМ, установлены расхождения по полноте отражения доходов. На основании вышеизложенного, управление государственных доходов информирует вас о необходимости обязательного применения контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчетов и полного отражения полученных доходов. В связи с чем просим принять во внимание изложенное для самостоятельного устранения нарушений», — говорится в письмах, которые поступают бизнесменам.

Казахстанцы возмутились тем обстоятельством, что данные системы были переданы в КГД. Между тем, в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заявляют, что персональные данные из приложения Ashyq не попадают в госорганы, включая и комитет госдоходов.

«После того как АО „НИТ“ приняло Ashyq на сопровождение, мы пересмотрели основные бизнес-процессы. При сканировании QR-кода ИИН пользователя не сохраняется в базах данных. Ashyq не владеет информацией, заходило ли конкретное лицо в конкретное заведение. Физически данные не хранятся, соответственно, не могут передаваться. Мы храним лишь количественные данные о чекинах. Количество чекинов предоставляется как владельцу бизнеса, так и санитарно-эпидемиологическим службам. Эти же данные есть на сайтах акиматов. Касательно писем представителям бизнеса от КГД — рассылка не была согласована с МЦРИАП и тем более — никакие персональные данные МЦРИАП не предоставлял», — заявили в министерстве.

Предприниматели также обращаются в НПП «Атамекен» с просьбой разобраться в проблеме. В палате предпринимателей законность этих писем поставили под сомнение, посоветовав получившим их не предпринимать никаких действий. Более того, НПП намеревается направить официальный запрос в генпрокуратуру о действиях КГД.

21 декабря, после первой жалобы из Костанайской области, Нацпалата провела переговоры с двумя министерствами — Цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также Минфином и проверила законность разосланных КГД писем.

«Юристы „Атамекена“ убедились, что письма не имеют законную силу и не должны были рассылаться предпринимателям. Сейчас из-за сложившейся ситуации предприниматели находятся в растерянности. Дело в том, что письмо не является уведомлением или извещением. Бизнес может игнорировать полученные письма, они не имеют обязательной нормативной основы, так как налоговый контроль осуществляется в форме налоговой проверки или иных форм госконтроля», — заявил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«Проект Ashyq — это инструмент мониторинга и помощь предпринимателям не допускать в свои заведения посетителей с „красным“ и „желтым“ статусами, чтобы обезопасить гостей и продолжить работу в период ограничений. Никаких иных функций нет. Применение Ashyq как инструмента выявления нарушений контрольно-кассовой дисциплины недопустимо, так как данная система не дает прозрачной картины вменения нарушений и не предназначена для такой цели», — отметил зампред НПП.