Алтай Кульгинов рассказал, какие IT-проекты реализуются в столице

Работы по оцифровке города находятся на финальной стадии.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поделился информацией об IT-проектах, которые реализуются в Нур-Султане. Он напомнил, что чуть более года назад была запущена работа IТ-совета, который сосредоточен на дальнейшем развитии и внедрении цифровых технологий в жизнедеятельность города. Каждая встреча на IТ-совете — это профессиональное обсуждение и внедрение реальных проектов, которые необходимы горожанам и столице, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Как отметил Глава государства, цифровизация — базовый элемент всех реформ. К примеру, в период пандемии мы создали приложения, которые позволили равномерно распределять пациентов в медучреждения, внедряли телемедицину и др. Кроме того, ряд презентованных на IТ-совете проектов, также внедрили и в других сферах. К примеру, в более чем 20 школах внедрили программу Roqed Science, которая позволяет визуализировать такие предметы, как химия, биология, физика. Это позволяет более доступно объяснять школьникам материал, заинтересовать их внимание», — рассказал аким.

Также в ряде школ запустили проект Smart Recirculation Control — инновационная технология позволяет очищать и обеззараживать воздух, проводить ионизацию помещения, мониторить задымление воздуха, вести круглосуточное видеонаблюдение и визуальный контроль. Помимо этого запущена работа системы распознавания лиц, которая измеряет температуру тела и наличие маски.

«Ранее я уже говорил про то, что проводим масштабную оцифровку города. К примеру, оцифровка инженерных сетей позволяет нам видеть их реальное состояние, своевременно проводить ремонтные работы, увеличивать при необходимости мощность, минимизировать риски и так далее. Работы по оцифровке города на финальной стадии», — пояснил Алтай Кульгинов.

Кроме того, среди предложенных проектов также есть проекты в сферах экологии, безопасности, в социальной сфере. К примеру, разработаны системы для инвентаризации зеленых насаждений, мониторинга люков, контроль за недопущением и выявлением незаконных свалок и др. Отобранные проекты получают полное сопровождение в реализации.