Минфин обещает упростить работу бизнеса с 2022 года

С начала года в стране стартует пилотный проект, в случае его успешности законодательно в республике сократят количество кассовых аппаратов, оставив лишь POS-терминалы.

Во время обсуждения вопроса цифровизации налогового и таможенного администрирования на правчасе в мажилисе у главы Минфина поинтересовались о том, какая ведется работа по объединению функционалов контрольно-кассовых машин с POS-терминалами. Глава Минфина Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас мелкие предприниматели имеют несколько кассовых аппаратов, что существенно осложняет для них отчетность и удваивает время нахождения в магазине для клиентов, передает Sputnik.

«Сейчас мы работаем с банками второго уровня, они уже готовы сотрудничать, в том числе Kaspi банк, Halyk банк, Альфа банк. Мы будем в пилотном режиме тестировать современные POS-терминалы с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с POS-терминалов. Эту работу мы начнем в начале 2022 года», — сообщил министр.

Ерулан Жамаубаев также отметил, что по итогам пилотных проектов нужно будет внести изменения в законодательство. Эту работу Минфин планирует провести к концу 2022 года. В Минфине заверили, что сокращение кассовых аппаратов для предпринимателей ускорит обслуживание покупателей, а для бизнесменов сократит излишние платы для операторов фискальных данных.