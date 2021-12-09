Казахстан занял 173 место в рейтинге по скорости интернета

Файл размером в 5 гигабайт в среднем загружается со скоростью 5,83 Мбит/сек.

Британское издание Cable.co.uk, специализирующееся на сравнении провайдеров телекоммуникационных услуг, опубликовало отчет с рейтингом стран по скорости интернета. Анализ скорости широкополосного интернета проводился в 224 странах в 2020–2021 годах. В нем говорится, что файл размером в 5 гигабайт в Казахстане в среднем загружается со скоростью 5,83 Мбит/с. По этому показателю наша страна заняла 173 место в мире. К слову, на скачивание такого файла требуется 1 час 57 минут.

Среди стран Центральной Азии самый быстрый интернет оказался в Кыргызстане — здесь файл размером в 5 гигабайт в среднем загружается со скоростью 6,64 Мбит/сек., что принесло стране 155 место в рейтинге. Дате следует Узбекистан, который занял 166 место. В СНГ наилучший показатель у России — в среднем по стране зафиксирована скорость 35,66 Мбит/сек. (66 место). А средний показатель загрузки в мире составил 28,69 66 Мбит/сек.

Самым быстрым интернетом в мире пользуются жители принадлежащего острова Джерси — там средняя скорость интернета превышает 274 Мбит/сек. В первой пятерке рейтинга находятся Лихтенштейн (211,26 Мбит/сек.), Исландия (191,83 Мбит/сек.), Андорра (164,66 Мбит/сек.) и Гибралтар (151,34 Мбит/сек.).