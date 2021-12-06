Accenture и IDC приглашают на семинар «Цифровые сервисы: аутсорсинг будущего и его модели»
Что мотивирует компании обращаться к внешним провайдерам ИТ-сервисов и зачем это нужно современному бизнесу?
Цифровизация меняет не только бизнес, но и внешние услуги, которые он потребляет. Какие технологические тренды меняют требования к сервисам? Почему мы сегодня говорим о «живых» системах? Что мотивирует компании обращаться к внешним провайдерам ИТ-сервисов? Чем аутсорсинг будущего отличается от привычного? Как управлять им, опираясь на ИТ и бизнес-KPI? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на закрытом семинаре «Цифровые сервисы: аутсорсинг будущего и его модели», организаторами которого выступают компании Accenture в России и Казахстане и IDC. Мероприятие пройдет 9 декабря в Нур-Султане.
Семинар будет интересен ИТ-директорам, директорам по цифровизации, руководителям проектов цифровой трансформации, руководителям ИТ-закупок, руководителям по взаимоотношениям с поставщиками ИТ-услуг, управляющим стратегическими партнерствами или альянсами.
Среди спикеров мероприятия:
— Дмитрий Топоров, управляющий директор, Accenture в России и Казахстане;
— Олег Аэров, управляющий директор, департамент технологий, Accenture в России и Казахстане;
— Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC;
— Дмитрий Ермишин, директор, Accenture в России и Казахстане.
Программа семинара:
10:30 — Регистрация, приветственный кофе.
11:00 — Accenture в Казахстане, роль цифровых сервисов в современном бизнесе. Дмитрий Топоров.
11:15 — Цифровые сервисы: эволюция моделей и управления. Олег Аэров.
Поговорим про:
— Жизненный цикл ИТ систем и приложений.
— Причины, мотивирующие компании обращаться к аутсорсингу.
— Различные модели сорсинга — какая лучше всего подойдет вам?
— Максимум ценности: аутстаффинг или полноценные услуги?
— Почему аутсорсинг бизнес-критичных систем — это нормально?
— Трансформационный аутсорсинг: построить, развить и отдать.
— Как современные технологические тренды меняют требования к сервисам?
— Контрактные модели, преимущества и недостатки.
— Эффективное управление сервисом. Работа с ключевыми показателями эффективности и их применение.
11:45 — Q& A сессия.
12:00 — Цифровые сервисы в мире: главные тренды. Андрей Беклемишев.
12:15 — Кофе-брейк.
12:30 — Современные цифровые сервисы. Дмитрий Ермишин.
Расскажем про:
— Shift left и умная автоматизация.
— Business performance led Services.
— Что такое живые системы?
— Отличие данного подхода от всех других до него
— Строительные блоки современных сервисов
— Фокус на технологии.
13:00 — Q& A сессия.
13:15 — Примеры практического применения, кейсы. Дмитрий Ермишин.
14:00 — Обед. Нетворкинг.
Для участия в мероприятии необходима регистрация.