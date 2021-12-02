В октябре Узбекистан импортировал более 300 тысяч мобильных телефонов

Их стоимость составила $21 млн.

В октябре текущего года Узбекистан импортировал из-за рубежа 303 303 мобильных телефона стоимостью $20,9 млн. В октябре количество импортированных мобильных телефонов увеличилось на 5 460 по сравнению с сентябрем, передает CentralAsia.

Всего в январе-октябре 2021 года Узбекистан импортировал из-за рубежа 2,2 млн мобильных телефонов на сумму 154,2 млн долларов. Импорт телефонов увеличился на 1,5 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Узбекистане в 2020 году произведено 345 431 шт. телефонов для сотовой и других сетей беспроводной связи. По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане количество абонентов, подключенных к сети интернет, составило около 20 млн.