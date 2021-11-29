Samsung представляет Flip 3

Эффективность уроков значительно повышается благодаря большому экрану и обширному удобному функционалу.

Интерактивная доска нового поколения Samsung Flip 3 благодаря своим инновационным функциям переводит школьные уроки или лекции в университете в формат увлекательных презентаций. С динамичным контентом на огромном экране вместо привычной доски с мелом занятия станут наглядными, информативными и захватывающими!

Преподаватели и учащиеся могут демонстрировать на дисплее тексты, изображения и видео, решать задачи. Ведь учебный материал усваивать проще и интереснее, если он подкреплен динамичной визуализацией на большом дисплее.

Новый 75-дюймовый дисплей легко крепится к стене и имеет все необходимые инструменты для современных уроков, с возможностью использования стороннего программного обеспечения для образования. Дисплей, конечно же, главная фишка новинки. Flip 3 оснащен передовой технологией интерактивного сенсорного экрана, который позволяет писать, рисовать, делать наброски с высокой скоростью. При этом 2048 точек давления, встроенные в дисплей, максимально повышают точность рисования и реалистичность ощущений — словно вы пишете на холсте.

Работать с дисплеем могут до 20 пользователей одновременно (опция одновременного ввода доступна при подключении стороннего ПК, дополнительное оборудование приобретается отдельно). Поэтому даже необязательно использовать специальное перо (кстати, в комплекте их два) — подойдет практически что угодно. Flip 3 различает входные данные от тонких и толстых объектов для имитации письма или выделения на экране. Стереть содержимое можно также пальцем или ладонью.

В Samsung позаботились и о гигиене. Экран Flip 3 имеет антимикробное покрытие, которое подавляет рост микробов и защищает от определенных бактерий, чтобы учителя и ученики могли спокойно сосредоточиться на учебе. Но школа есть школа — дети резвятся, бегают, что иногда приводит к неприятным инцидентам. Для защиты учеников и преподавателей экран Flip 3 покрыт специальной небьющейся пленкой, гарантирующей, что никто не поранится.

Интерактивный дисплей Flip уже отлично проявил себя как современное образовательное решение в казахстанских школах, университетах, тренинг-центрах по языковым курсам и т. д. Руководители учебных заведений в ходе обратной связи отмечают, что эффективность уроков действительно значительно повысилась благодаря большому экрану, обширному удобному функционалу и тому, что аудитория при использовании современных устройств лучше воспринимает новый формат обучения.