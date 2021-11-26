Для пользователей платных дорог внедряют приложение QAJ mobile

В нем можно будет отслеживать баланс, историю поездок и рейтинг дорог.

Для консультации пользователей по платным участкам дорог, предоставления детализации, оформления абонентской платы функционирует 14 Центров по работе с клиентами. Всего планируется организовать 45 таких центров. А ответы на частые вопросы можно найти в мобильном приложении QAJ mobile. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскар Муратулы.

«Мобильное приложение QAJ mobile позволяет реализовать следующие функции: открытие личного кабинета пользователя; пополнение и проверка баланса, детализация поездок по платным автодорогам; предоставление информации о придорожном сервисе (карта), ситуации на дороге (карта), прокладывание маршрута. Много нареканий поступает, что иной раз идет неадекватное начисление суммы. Чтобы этого избежать, вы все свои поездки и оплаты сможете посмотреть. Проводится проработка по использованию ГИС технологий для усовершенствования мобильного приложения», — заявил спикер.